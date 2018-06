Macron a un estudiante que le llamó "Manu”: deja de hacer el imbécil y llámame “señor" o "presidente de la República"

"No, eso, no se puede ...", le dijo molesto el presidente mientras estrechaba la mano de los estudiantes universitarios que asistían a la ceremonia en Suresnes (Hauts-de-Seine). "Estás aquí en una ceremonia oficial, te portas bien. Deja de hacer el imbécil, pero hoy es la Marsellesa y la canción de los partidarios. Usted me llama Sr. Presidente de la República, o señor. Correcto? " añadió, dirigiéndose al adolescente apoyado en la valla frente a él.

El joven, que había cantado las primeras palabras de la Internacional al acercarse el Jefe de Estado, se disculpó diciendo: "Sí, señor presidente".

" Está bien. Haz las cosas en el orden correcto. El día que quieras hacer la revolución, primero debes tener un título y mantenerte, ¿no? Y en ese momento darás lecciones a otros ", agregó Emmanuel Macron antes de tocar su antebrazo.

El presidente luego continuó su paseo en una atmósfera de buen carácter.