Se le fue de las manos: alcaldesa de Maipú termina llamando a Carabineros luego de ser interpelada por dirigentes en el concejo municipal

Como ya ha pasado en otras oportunidades en el concejo de la municipalidad de Maipú, la alcaldesa Cathy Barriga, puso fin anticipadamente a la instancia, luego que un dirigente social la interpelara por situaciones consideradas por ellos como anómalas dentro de las funciones y facultades de la edil.

Barriga, quien ya ha sido denunciada en varias oportunidades por no presentarse al concejo municipal, en esta oportunidad apareció con Carabineros argumentando que “si está la presencia de carabineros es porque el concejo anterior no se pudo desarrollar, no se pudo terminar y es lo que sucede. Y si no podemos votar temas importantes para el municipio y para la comunidad, tenemos que desalojar la sala”.

Por su parte, el concejal Erto Pantoja, en medio del desalojo indicó: “Perdón no me parece que estén desalojando dirigentes, por favor, no estoy de acuerdo con esto”, dijo visiblemente molesto. “Esto es represión, represión a los dirigentes”, sostuvo la concejala Marcela Silva.

Pantoja incluso se dirigió directamente a las fuerzas públicas señalando: “Con todo respeto cuerpo de carabineros, me gané un Oscar representando orgullosamente un carabinero de esta nación. Los respeto mucho a ustedes (…) pero no se puede sentar este precedente, que utilicen el cuerpo de carabineros porque hay falta de carácter para dirigir un concejo”, acusó.

Mientras, Cathy Barriga evidentemente molesta, puso término anticipado a la sesión.