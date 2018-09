Lula da Silva protagoniza spot del Partido de los Trabajadores

En el spot, el Partido de los Trabajadores (PT) criticó la decisión del Tribunal Superior Electoral de rechazar la candidatura del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Con imágenes de entrevista grabadas y de su presencia en actos de la agrupación, el ex mandatario sigue siendo el rostro del partido, a pesar que el Tribunal Electoral dio plazo al PT hasta el 12 de septiembre para encontrarle un reemplazante al líder encarcelado.

Al respecto, Fernando Haddad, compañero de partido, ex ministro de Educación y ex alcalde de São Paulo, criticó duramente la falta de garantías en los derechos del ex mandatario y le juró lealtad en el registro. Por su parte, a nivel de encuestas, Haddad estaría posicionado en primer lugar para concurrir a las presidenciales de Brasil en caso de no poder competir finalmente Lula da Silva.