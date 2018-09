"Juntas Imparables": la campaña de Nike que se cuadra con el movimiento feminista en América Latina

En este mismo sentido, es que la marca lanzó el anuncio " Juntas Inseparables - Just Do It ", que tiene como objetivo dar a las jóvenes de América Latina, la oportunidad de ver un giro feminista en el icónico slogan de las zapatillas.

El video se desarrolla durante un interminable taco en Ciudad de México. Mientras los conductores están enojados en sus autos, se ve a la atleta olímpica Paola Morán, corriendo lentamente, reuniendo a una multitud de mujeres en a su alrededor, que eventualmente llegan a la raíz del problema y encuentran una manera de seguir avanzando.

El anuncio también incluye a la futbolista Nayeli Rangel , la gimnasta Alexa Moreno , la jugadora de baloncesto Casandra Ascencio y la boxeadora Mariana Juárez , quienes muestran sus habilidades deportivas mientras recorren todos los autos estacionados en su camino y luchan contra el sexismo cotidiano.

Con el llamado a las armas, "¡Vamos!", El anuncio espera inspirar a las niñas de todo el mundo a abrazar el mensaje de que, como cualquier otra persona, deberían hacerlo.