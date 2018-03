Cuando el cortejo fúnebre llegó a la iglesia este sábado por la tarde, la campana sonó 76 veces, una por cada año de vida del renombrado profesor Stephen Hawking, quien falleció el pasado 14 de marzo.

Sus familiares más cercanos, incluidos sus tres hijos, Lucy, Robert y Tim, caminaron detrás del cortejo fúnebre que llevaba los restos renombrado físico teórico.

Cuando se detuvo, el vehículo recibió el aplauso de los cientos de personas reunidas afuera de la iglesia en Cambridge.

A esa localidad ubicada al norte de Londres llegaron cientos de personas para ofrecer muestras de respeto y admiración.

Derechos de autor de la imagen REUTERS Image caption Las calles de Cambridge se llenaron de gente para presenciar el funeral del profesor británico fallecido a los 76 años.

Derechos de autor de la imagen PA Image caption Hawking pasó casi toda su vida en Cambridge, donde asistió a la universidad y tenía su residencia.

En la iglesia de la Universidad de Cambridge, su hijo mayor Robert, su exestudiante Fay Dowker y el astrónomo Martin Rees pronunciaron sentidos discursos ante una gran congregación.

"Stephen compartió su trabajo y su entusiasmo por las preguntas fundamentales de la vida y las compartió con amplias audiencias", destacó Dowker, quien definió al profesor como su "maestro, mentor y amigo".

"Inspiró a las personas con la emoción y la importancia de la investigación científica pura y fue admirado y venerado por su devoción, como erudito, a la búsqueda del conocimiento… Su influencia y legado vivirán para siempre", añadió.

Derechos de autor de la imagen REUTERS Image caption En el funeral estuvo presente Jane Wilde Hawking, la primera esposa de Stephen Hawking.

Derechos de autor de la imagen REUTERS Image caption "Adiós, Stephen. El universo resplandecerá ahora con una estrella brillante", decía uno de muchos mensajes que la gente dejó en honor a Hawking.

Entre los oradores también estuvo el actor Eddie Redmayne, quien personificó a Hawking en la aclamada película "La Teoría del Todo".

Lirios blancos fueron distribuidos por la iglesia Great St Mary's para representar el universo al que tantas horas de estudio dedicó Hawking en su vida.

Otras rosas blancas que representaban la estrella polar fueron colocadas encima de su ataúd.

Aunque a los 21 años se le diagnosticó Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad motoneuronal por la que le daban un par de años de vida, murió más de 50 años después.

Image caption Hawking padecía desde joven una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica.

Afuera de la iglesia muchos esperaron entre el frío y la llovizna durante horas para rendir homenaje a un hombre al que consideraban "una inspiración".

La estudiante Daisy Dixon, quien cursa un doctorado en Cambridge, dijo: "Es emocionante que alguien así viviera a la par de mi vida".

"Es un día muy triste, pero a la vez es maravilloso ver a todos aquí para presentarle nuestros respetos", añadió.

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image caption En las calles de Cambridge se congregaron cientos de personas para ver pasar el féretro de Hawking.

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image caption A Cambridge llegaron personas de otras localidades de Inglaterra para estar presentes en los actos fúnebres para Hawking.

Rod Crozier, que viajó más de 100km desde Boston (noreste de Inglaterra), consideró a Hawking "una persona muy inspiradora por lo que hizo en su vida y lo que logró".

"Nunca vas a ver a otro como él, para ser honesto", remarcó.

Derechos de autor de la imagen PA Image caption Robert Hawking, el hijo mayor de Stephen Hawking, ofreció un discurso en el servicio religioso privado para su padre.

Al lado de Newton

El profesor Hawking era un creyente de que "el universo está gobernado por las leyes de la ciencia" y en 2014 dijo que se consideraba "ateo", pero su funeral tuvo un servicio religioso.

Los restos del científico fueron llevados por seis hombres del Gonville and Caius College, la facultad del profesor Hawking de la que fue miembro por más de 50 años.

Los porteadores del féretro eran los mismos que a menudo lo auxiliaban cuando asistía a cenas formales en la universidad. Fueron invitados a llevar sus restos por la familia del profesor.

Derechos de autor de la imagen REUTERS Image caption El funeral tuvo una ceremonia religiosa privada a la que asistieron cientos de invitados.

Derechos de autor de la imagen PA Image caption Lucy (centro) y Timothy (izquierda), hijos de Stephen Hawking, estuvieron presentes en el funeral del científico.

Unas 500 personas, familiares, amigos y colegas invitados, asistieron al servicio religioso privado.

El actor Eddie Redmayne leyó un versículo de la Biblia, Eclesiastés 3.1-11, mientras que su hijo Robert Hawking también pronunció un discurso lleno de elogios.

Durante el servicio, el coro de Gonville and Caius interpretó Beyond the Night Sky, una pieza musical que originalmente se compuso como un obsequio al profesor Hawking para su fiesta de cumpleaños número 75 el año pasado.

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image caption El actor Eddie Redmayne (centro) fue otro de los invitados especiales al funeral de Hawking.

Las cenizas del profesor Hawking serán enterradas junto a la tumba de Isaac Newton en la Abadía de Westminster, donde también descansan los restos de Charles Darwin.

Un servicio de acción de gracias por su vida tendrá lugar en la Abadía de Westminster, en Londres, el 15 de junio.

El decano de Westminster, John Hall, dijo que era "totalmente apropiado" que el último lugar de descanso del profesor fuera "cerca de los de los distinguidos colegas científicos".