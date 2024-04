Dolores Reyes, autora : “Escribir es una forma de reaccionar sin dejarse aplastar por la tristeza”

La escritora argentina, Dolores Reyes, estuvo en Chile presentando “Miseria” (2023, Alfaguara), la secuela del exitoso libro “Cometierra”. En las novelas, la escritora aborda la violencia de género a través de la fantasía.

A grandes rasgos, Cometierra, la protagonista, es una niña con poderes de médium, al comer tierra puede saber dónde están los cuerpos de mujeres víctimas de femicidios.

“A la hora de escribir los problemas sociales que todavía no están resueltos, que son como una herida tan fuerte y tan abierta se te meten en la ficción, en lo que te obsesionan. Y a mí, me interesaba no solamente el tema de las desapariciones políticas que desafortunadamente nos hermanan en toda Latinoamérica, sino las desaparecidas en democracia, las mujeres que faltan día a día en todos nuestros países”, expresó en esta entrevista.

Además, explicó que en las novelas una de las premisas es que “la tierra sabe dónde están nuestros cuerpos más allá de la voluntad de los violentos”.

“Siento que escribir es una forma de movilizar, de reaccionar activamente sin dejarte aplastar por la tristeza, por la bronca, por la impotencia, por todo lo que te genera, que bueno, nos siguen matando y que incluso quienes tienen la obligación de cuidar a sus ciudadanos no lo hacen”, agregó.

Reyes también se refirió a la multitudinaria marcha que se realizó en Argentina en defensa de la educación pública.

“El mejor escritor o incluso el mejor lector, el mejor crítico no es el que puede pagar la carrera, sino que puede ser cualquier hijo de trabajador o trabajadora de Argentina o de todos los países que quieran venir a estudiar a la UBA o las distintas universidades nacionales. Lo que hace Milei, es desfinanciarlo, darles un presupuesto irrisorio para el grado de inflación que hay en Argentina y las facultades tendrían que cerrar en marzo con este con este presupuesto”, dijo.

Revisa la entrevista completa a continuación: