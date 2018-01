El ex ministro e Economía, Luis Felipe Céspedes, criticó el fallo del Tribunal Constitucional en el que eliminó las facultades normativas y sancionatorias al proyecto del Sernac.

"Lamento el fallo. Me parece, tal como lo señala de manera clara el voto de minoría del TC, que contraviene una jurisprudencia de más de 20 años del propio TC. El fallo no solo menoscaba la defensa de los derechos de los consumidores que la propia ley hoy consagra, sino que afecta gravemente la capacidad de los organismos de la administración pública para velar por el adecuado funcionamiento de los mercados", dijo en entrevista con La Tercera.

Con respecto al argumento de que el fallo ratifica el alegato de que el Sernac sería juez y parte y que por lo tanto no establecía un balance adecuado, precisó que "no comprendo ni comparto este alegato. La propia Corte Suprema, en las cuatro ocasiones en las que se pronunció acerca de este proyecto, nunca formuló reproche de constitucionalidad alguno. Lo mismo señala el voto de minoría con múltiples ejemplos de organismos de la administración pública que hoy tienen las atribuciones que al Sernac el TC le ha quitado. Por lo demás, afirmar que en Chile existe una relación balanceada entre consumidores y empresas es algo que no se basa en la realidad que viven las personas".