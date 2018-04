La Corte de Apelaciones rechazó este martes el recurso de amparo presentado por la defensa del machi Celestino Córdova.

De acuerdo a información de Biobío, el director en La Araucanía del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Federico Aguirre, institución que presentó el recurso, informó que el juez de garantía no dio lugar a la solicitud. "No es la vía idónea desde el punto de vista procesal, para alegar el derecho a la salud en condiciones de igualdad y no discriminación".

Aguirre señaló que lo que se discutió fue garantizar la salud de Córdova y no la salida a su rehue, tal como lo solicitó a través de una carta enviada al Gobierno en enero.

Por otra parte, señaló que el tribunal dejó abierta la posibilidad de tomar otras acciones legales.

Córdova, el único condenado por el caso Luchsinger Mackay, lleva más de 80 días en huelga de hambre, motivo por el cual su salud ha presentado un agravamiento y ha bajado mucho de peso.