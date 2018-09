Su pasado lo persigue: La Moneda trata de dar vuelta la página al caso LAN-Piñera y grabaciones de Armanet

El silencio fue la fórmula empleada por el Presidente Sebastián Piñera para evitar referirse a la polémica por las grabaciones del caso LAN. El mandatario hizo una extensa presentación en el evento Summit Pais Digital realizado este miércoles en el Hotel W, y cuando fue consultado evitó responder los requerimientos de los periodistas sobre este hecho de su pasado que lo persigue.

En el Gobierno, consciente de este nuevo flanco que se le abre al Jefe de Estado, optaron por dar el caso por enterrado. “Este tema quedó zanjado hace más de 10 años”, aseguró ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, a La Tercera. Es más, añadió que “si existen o no existen esas grabaciones no tiene ninguna relevancia, porque que los hechos en todo su mérito fueron ampliamente investigados por la SVS”.

La portavoz buscó así restar valor a los registros que tiene en su poder el gerente de Banchile de esa época, Francisco Armanet, según reveló el libro "Los Leones de Sanhattan", del periodista Sergio Jara. En dichas grabaciones, le habrían advertido a Piñera que no comprara más acciones de LAN, empresa de la que ya era accionista, pues contaba con información privilegiada sobre sus movimientos bursátiles, pero Piñera insistió. Al final, terminó siendo sancionado por la SVS, pero por haber infringido la prohibición de adquirirlas según la Ley del Mercado de Valores y no por uso de información privilegiada.

En este escenario, la vocera de La Moneda aseguró que “se recabó todo tipo de información de esa operación y en forma categórica la SVS concluyó que no existió uso de información privilegiada y así zanjó este caso”.

Proyecto de acuerdo

Las revelaciones concitaron inmediata reacción en las filas de la oposición, desde donde emplazaron al Presidente. La diputada PC Karol Cariola presentó un proyecto de acuerdo en la Cámara para que se solicite a Piñera transparentar la situación.

“Si el Presidente no tiene nada que temer, entonces debiera ser él mismo quien solicite que esta información se haga pública (...) Piñera debiera ser el principal interesado en que la información que está en estas grabaciones secretas, se conozca. Si el Presidente no tiene nada que temer, entonces debiera ser él mismo quien solicite que esta información se haga pública”, indicó.

Para el diputado socialista Fidel Espinoza, el episodio “daña la institución de la Presidencia de la República”. “Esto es peligroso, porque no podemos tener a un Presidente rehén de un particular que dice que tiene grabaciones de hechos ilícitos, que si bien están prescritos en Chile, no están prescritos en los EEUU (…) aquí perfectamente se puede abrir una investigación desde Estados Unidos y dañar enormemente la imagen país”, dijo.

El parlamentario además recordó que el Mandatario tildó a la oposición de antipatriotas, con motivo de la discusión del salario mínimo. “Yo le digo al Presidente Piñera que si él quiere ser patriota, debería exigir que se hicieran públicos los audios”, emplazó.

Por su parte, el diputado comunista Hugo Gutiérrez señaló que “efectivamente aquí este uso de información privilegiada, en buena cuenta es un robo descarado que hizo Piñera”, y añadió que “hay que buscar una fórmula jurídica para acceder a esas grabaciones”.

La estrategia sería –de acuerdo a lo delineado por Cariola- que por la vía institucional del Congreso de Chile pondría en antecedentes al Congreso de los EEUU y a las instituciones correspondientes de ese país, "ya que en EEUU este tipo de delitos no prescribe tan rápidamente como ocurre en Chile”, dijo la parlamentaria.