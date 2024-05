Mueren al menos cuatro personas tras caer a un río un autobús de pasajeros en San Petersburgo

Cuatro personas murieron y al menos seis más resultaron heridas cuando un autobús que transportaba a unos 20 pasajeros cayó de un puente a un río en la ciudad rusa de San Petersburgo, informaron hoy viernes autoridades locales.

La investigación preliminar indicó que el autobús perdió el control en una curva y cayó al río.

Los heridos fueron hospitalizados y el conductor del autobús fue detenido para una investigación criminal.

👀 Moment St. Petersburg Bus Driver Loses Control, Slams into Another Vehicle & Crashes into Moika River today. 20 people were reportedly on board at the time. Emergency Service teams are pulling people to safety through the roof now👀

