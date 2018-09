Francisco Armanet y caso Piñera-LAN: "La historia es bastante mala y no fortalece el prestigio de la función presidencial"

El libro del periodista Sergio Jara "Los Leones de Sanhattan" está sacando varios trapos sucios al sol, porque entre varias historias inéditas del mundo empresarial en las últimas décadas -tres de ellas que compartimos ayer en El Mostrador Mercados,- surgieron detalles del caso que implicó una sanción para el actual Presidente, Sebastián Piñera, por la compra de acciones de LAN usando información privilegiada.

De todos los relatos, uno ha sacado chispas y ha revivido el fantasma que cada tanto persigue y desencaja al actual Mandatario. El del ex gerente de Banchile de esa época, Francisco Armanet, quien reveló tener un CD guardado por años de la transacción que ese día ordenó Piñera y en las cuales participaron varios operadores de Banchile, entre ellos Cristian "Canalla" Araya. El capítulo revela que Armanet entendía que lo que había hecho el hoy Presidente podía perjudicar a la corredora y por eso, guardó una copia de las ordenes de compra y operaciones de aquel día, el que aún conserva como resguardo. El material podría ser de interés, principalmente de la SEC de Estados Unidos.

Anoche en entrevista con CNN, Armanet se refirió al caso. Si bien intentó blindar el respeto por la figura presidencial, a ratos sus esfuerzos fueron abiertamente infructuosos. El ejecutivo de larga data en el mercado financiero explicó, en primer lugar, que todas las corredoras graban sus transacciones como medida de resguardo y que su intención fue, ante eventuales investigaciones, proteger a la corredora y sus funcionarios. Recordó que el almacenamiento entonces era pobre y que por eso guardó el CD. "Tengo derecho a reserva de esa información. Es un tema muy antiguo y hay un tema muy importante y la persona involucrada es el Presidente de la República", dijo.

Armanet precisó que "lamentablemente la vida privada puede enlodar la función presidencial y hoy el Presidente es Sebastián Piñera y me parece que debemos fomentar, apoyar y reforzar la función simbólica del Presidente". Pero eso no evitó que reconociera que incluso estando ya prescrito esos delitos, "es posible que el regulador norteamericano diga algo, no creo que el Presidente salga dañado pero la función presidencial sí (...) la historia es bastante mala y no fortalece el prestigio de la función presidencial".

El ex gerente de la corredora del grupo Luksic destacó que siempre guardó el CD, no para tener poder en las sombras, sino para resguardar su responsabilidad penal y la de la corredora en Estados Unidos.

Consultado si el hecho efectivamente involucró el uso de información privilegiada, luego de un par de vueltas en las que insistió en que no quería enlodar el respeto por la función presidencial, Armanet reconoció que "yo creo que sí porque tengo mi opinión, me he dedicado años a eso y sé bien que significa una cosa y otra".

Ola de reacciones

Los dichos de Armanet concitaron inmediatas reacciones en la oposición. Sebastián Depolo (RD), ex jefe de la campaña presidencial de Beatriz Sánchez, aseguró que “lo de Armanet sobre Piñera es gravísimo”, mientras la diputada comunista Karol Cariola señaló que “el propio Presidente debiera exigir que se aclare la existencia o no de estas grabaciones”.

“Es una acusación grave, una más que nuevamente viene a rondar al Presidente, quien no posee una conducta intachable cuando de acciones y compras de empresas se trata”, dijo la parlamentaria PC.

En tanto, el presidente de RD Rodrigo Echecopar, planteó que si bien el “ex gerente de Banchile dice que solo va liberar las grabaciones si los pide un juez, pero el mismo Piñera debería pedirlo para aclarar esta grave acusación”.

Por su parte, el senador Alejandro Navarro (País Progresista) insistió en que "éste es solo uno de los temas no aclarados durante la campaña y una arista que sigue abierta (...) El Presidente Piñera no puede ignorarlo, debe aclararlo”.