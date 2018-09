¡Vuelve Vlado! Desde RN al FA piden al diputado liberal que retome la presidencia de la Comisión de RREE

Desde Renovación Nacional hasta las filas del Frente Amplio se multiplicaron los llamados para que el diputado liberal Vlado Mirosevic reconsidere su decisión de renunciar a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja.

El parlamentario ha estado en el foco mediático –con portada de La Segunda incluida- tras “tirar el mantel” y decidir dar un paso al costado de la instancia parlamentaria, acusando “presiones” de su misma coalición por su postura en materia de derechos humanos de países como Venezuela, Cuba o Nicaragua.

“A pesar de las presiones, no estamos dispuestos a negociar nuestras convicciones en materia de Derechos Humanos y democracia”, dijo en su despedida el diputado. Hoy -entrevistado en Radio La Clave- insistió en el punto y señaló que "me parece que el Frente Amplio no tiene futuro si no podemos resolver esto tan básico".

“Aquí nadie lo está presionando”

Las críticas a Mirosevic al interior del Frente Amplio provienen principalmente desde el Movimiento Democrático Popular, impulsado por Alberto Mayol (y que pidió conversar sobre relaciones internacionales y DDHH en la mesa nacional del FA) y el Partido Poder (de la diputada Claudia Mix). Pero desde esos movimientos relativizan la versión del diputado por Arica.

“Aquí nadie lo está presionando”, comentó Mayol, mientras desde Poder, Karina Oliva comentó a El Mostrador que “éste es un tema en que debemos ser súper responsables todos y todas que participemos dentro del FA, como Poder hemos hecho todas las invitaciones a debatir en distintas materias en profundidad, incluida DDHH. Por cierto, lamentamos que el diputado Mirosevic haya dejado decidido dejar la presidencia de la comisión, las diferencias políticas se resuelven debatiendo”.

Otra mirada crítica al revuelo provocado por Mirosevic provino desde el movimiento Socialismo y Libertad (SOL), quienes aclararon que “no es efectivo que hubiera o se estuviera evaluando una censura a Mirosevic y creemos que debe reevaluar su decisión porque no se puede regalar una presidencia de comisión por incapacidad de procesar diferencias”. De paso, advirtieron que “esas diferencias no deben expresarse en la prensa sino que deben resolverse con marcos de acuerdo”.

Los llamados de la bancada

Sin embargo, en el resto del FA, Mirosevic sólo ha tenido apoyos. De hecho, la ex candidata presidencial del bloque, Beatriz Sánchez dedicó un tuit al diputado liberal y también a Gabriel Boric, criticado también por recientes dichos sobre DDHH: “Un abrazo a @vladomirosevic y @gabrielboric que han recibido críticas por defender una causa que es justa, urgente, y, estoy segura, interpreta a much@s frenteamplistas”.

El mismo Boric también solidarizó con su colega liberal en Twitter: “Como bancada del Movimiento Autonomista, con @gonzalowinter y @diego_ibanezc, apoyamos que @vladomirosevic continúe presidiendo Comisión de Relaciones Internacionales en representación del Frente Amplio. Discutamos abierta% y sin caricaturas sobre ddhh y política internacional”.

Desde Revolución Democrática, se pidió al parlamentario a revertir su renuncia. “Hacemos un llamado al Diputado Mirosevic a reevaluar su decisión y a seguir contribuyendo con una mirada amplia a la construcción de un Frente Amplio que efectivamente sea un proyecto transformador para el Chile del siglo XXI”, señaló la colectividad a través de una declaración pública.

Incluso, el diputado humanista Tomás Hirsch dijo que espera que su colega “recapacite y siga en la presidencia”. “No estoy de acuerdo con la salida del diputado Mirosevic. A pesar de las diferencias al interior del FA, creo que quienes ocupamos este cargo debemos llevar adelante las tareas que hemos asumido. Esto debiera haberse resuelto en nuestras reuniones de bancada más que con renuncias que no han sido consensuadas como equipo”, indicó.

Apoyo de Chile Vamos

Pero la solidaridad con Mirosevic traspasó las barreras partidistas. La diputada RN Marcela Sabat, integrante de la Comisión de RREE, sostuvo que “el Frente Amplio está cayendo en fanatismos y en coartar la libertad que hoy tienen en democracia los partidos para defender los derechos humanos".

“Ninguna minoría de ningún partido puede interponerse en política exterior como una instancia como la comisión de RR.EE. (…) La violación a los derechos humanos tienen una sola condena y es esa la que nos ha garantizado el Presidente Vlado Mirosevic en su gestión. Por tanto el respaldo unánime a esa gestión y rechazo a renuncia”, dijo la diputada de Chile Vamos. La dimisión de Mirosevic será votada el próximo martes en la comisión.