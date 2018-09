Piñera recibe duras críticas por su giro a la derecha y su contextualización del golpe militar

No hubo dos lecturas en la oposición al momento de evaluar las palabras del Presidente Sebastián Piñera al conmemorarse los 45 años del Golpe Militar. La reacción desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio fue de absoluta condena a la columna mercurial del Mandatario, y al discurso tras el deslavado acto en La Moneda.

“Indecente” fue el calificativo empleado por la diputada comunista Camila Vallejo, una de las más indignadas con el tono revisionista que desplegó el gobernante al momento de abordar la asonada cívico-militar que inauguró 17 años de cruenta dictadura.

En su cuenta de Twitter, la ex dirigenta estudiantil disparó contra el Mandatario. “Presidente, su columna es indecente. Sigue relativizando y justificando el horror de la Dictadura cívico militar (no Gobierno militar) y su práctica de exterminio. Sigue tratando de empatar y demuestra que usted nada ha aprendido desde que celebraba el Golpe hace 45 años”, señaló.

Para Carmen Frei, las palabras del Presidente Piñera fueron “desafortunadas y lamentables”, sobre todo en un contexto como el que vive Chile hoy día en materia de derechos humanos. “Lo estamos viendo día a día, se mantienen los pactos de silencio, el Ejército no entrega toda la información que debiera dar a conocer, y como lo he dicho muchas veces, los que están en Punta Peuco saben mucho más de lo que han dicho. Si queremos verdad y justicia, si ellos piden perdón, que digan también qué pasó y ayuden a aliviar esta carga que llevan muchas familias muy dolorosamente”, dijo la ex senadora, quien fue oradora del acto opositor con el que se conmemoró los 45 años del golpe en el ex Congreso.

Para la senadora socialista Isabel Allende, hay una gran diferencia entre este Piñera y el del anterior gobierno, “cuando tuvo una actitud muy decidida, incluso cerró el Penal Cordillera y habló de los cómplices pasivos”.

“Hoy en la columna no es capaz de hablar de un golpe militar, no ocupa la palabra dictadura. Se ha ido desdibujando esa posición que ha tenido más nítida”, comentó a 24 Horas.

Según la senadora, el discurso de Piñera con motivo de los 45 años del golpe, se suma a otras erráticas conductas como la designación de Mauricio Rojas en el ministerio de Culturas, el dar empleo en La Moneda a los pastores del Te Deum Evangélico donde se registró una virtual encerrona a la entonces Presidenta Michelle Bachelet, o el anuncio del Museo de la Democracia. “Se está equivocando”, fue el diagnóstico de la hija de Salvador Allende.

También salió a refutar los dichos del mandatario el diputado socialista Fidel Espinoza. “Piñera ya no habla de dictadura, sino de régimen militar, lo que nos demuestra que está de rehén de una UDI que sigue defendiendo a los violadores de DDHH”, aseguró el ex presidente de la Cámara de Diputados.

Para el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, Piñera simplemente “no da el ancho”. "Régimen Militar" (no vaya a incomodar a su coalición diciendo "Dictadura") El nuevo "no eran blancas palomas" que busca el empate con víctimas está en el último párrafo: "es bueno y necesario que nuestra democracia no terminó por muerte súbita ese 11/09/73", señaló el parlamentario.

El contexto de Piñera

Apelando al contexto tan empleado por el mandatario en su intervención, el parlamentario PS recordó que “Piñera habla de una democracia enferma antes del 73, pero no dice nada que esa enfermedad la provocó el sector que él representa, aliándose a EEUU para bloquear la economía chilena, y desabastecer el país”.

A ese mismo punto se dirigió Camila Vallejo al plantear que con sus palabras Piñera “esconde que el Golpe se planificaba desde antes que el Presidente Allende asumiera. Miente sobre supuesta defensa de su sector a los DDHH, que apoya la liberación de criminales de lesa humanidad que no han entregado información sobre los compatriotas que desaparecieron”.

El diputado Espinoza también puso foco en la base de apoyo del Presidente, y los elogios que surgieron desde las filas de Chile Vamos a la dictadura, como ocurrió con la diputada RN Camila Flores.

“Es falso que la derecha ha aprendido a condenar todo atentado a los DDHH. Es cosa de ver cómo diputados o diputadas del conglomerado que él representa este mismo 11 han hecho apología a los criminales hablando de una gesta heroica de los valientes soldados’”, indicó.

A su turno, el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, señaló que la de Piñera en estos 45 años del Golpe es “una posición un poco oscura, no clara sobre el tema de los derechos humanos y por qué se produjo el quebrantamiento institucional. Yo creo que él, en sus palabras, está responsabilizando a quienes fueron víctimas de los atropellos, de haber sido los causantes de las atrocidades y eso no lo vamos a permitir”.