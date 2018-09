Diputada Paulina Núñez (RN) cuestiona a Luksic por querer esquivar la responsabilidad de ATI en la crisis ambiental de Antofagasta: “Aunque se quiera, el Puerto no puede cerrar”

Durante esta semana, el empresario Andrónico Luksic se mantuvo en la polémica tras un reportaje de El Mostrador, “La olla a presión de Antofagasta: la cara menos amigable de Luksic en la crisis ambiental”, donde se revela que un reciente estudio científico determinó que las concentraciones de metales constituyen un foco cancerígeno y superan, en algunos casos, a ciudades industriales chinas situadas entre las más contaminadas del mundo.

Ante eso, Luksic, quien está al mando del grupo y de “Antofagasta Terminal Internacional” (ATI), emplazó a la autoridad gubernamental a cerrar el puerto “si es que efectivamente está contaminando”, en circunstancias que en gran medida la contaminación por metales pesados se debe a los efectos del movimiento de carga que produce este puerto en la región.

La diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, Paulina Núñez cuestionó los dichos del empresario, asegurando que, aunque se quiera, el Puerto de Antofagasta no puede cerrar. Y si las empresas cumplieran no estaríamos hablando de cerrar el puerto”, haciéndole un cuestionamiento directo a Luksic, quien defendió a la compañía asegurando que cada día están trabajando por mejorar los estándares.

Por lo mismo, Paulina Núñez agregó que “entregar la decisión al Estado de la continuidad o cierre del Puerto de Antofagasta es reconocer que la empresa no les interesa y que para ellos es una pérdida, un mal negocio. Esto es grave porque no se invierte en un saco sin fondo. Y lo que se requiere con urgencia es invertir en tecnología para disminuir en contaminación”.

La parlamentaria profundizó su molestia, asegurando que ”lo digo porque Antofagasta Terminal Internacional (ATI), la concesionaria del puerto público de Antofagasta, carga con una pesada mochila, el famoso 'galpón azul' que acopia los concentrados de Sierra Gorda, pesada no solo por el rechazo de la comunidad a ese proyecto sino también por que los números no les han dado como esperaban, entonces que mejor que deshacerse de ese negocio a través de una decisión del Estado, ellos no la tomarán porque las multas son importantes”.

Finalmente, la diputada Paulina Nuñez, si bien destacó los avances que se han realizado durante los dos últimos años, producto de las movilizaciones de la sociedad civil, colegio médico y demás gremios y donde incluso paralizaron el proyecto del “galpón azul” a través de sentencia judicial, dijo que: “las palabras del empresario también reflejan que quiere esquivar su responsabilidad en la contaminación que sufren los habitantes de Antofagasta”.

“Reconozco y valoro medidas que se han tomado tardíamente, después de años en condiciones insuficientes como la construcción de las primeras bodegas de presión negativa para confinar las cargas de concentrados y cargamos estos a través de un proceso casi hermético”, dijo Paulina Núñez.

“Entonces - continuó- ¿Que falta para que nada quede literalmente en el aire?...Evitar el trasvasije del polvo de concentrados en las bodegas de las naves o en el galpón principal porque con esto se mantiene, a pesar de lo hermético del resto del proceso, el polvo negro en suspensión, el peligro de inhalación. Nadie está obligado a lo imposible y debemos saber que exigir para que ellos puedan cumplir y la autoridad fiscalizar”.

Por último, hizo un llamado al Estado a la mayor y constante fiscalización y a invertir desde la Empresa Pública Portuaria señalando que "el Estado ha estado ausente favoreciendo a otros puertos y es hora que avancemos por ejemplo en un ingreso distinto al puerto o en una vía para los camiones diferentes a la que ocupan los antofagastinos”.

Finalmente, Núñez dijo que: “Estamos obligado a convivir juntos y como nadie está obligado a lo imposible debemos fijar las normas de convivencia que nos permitan convivir de buena forma, sino y más importante no dañar al otro. La autoridad fiscalizadora debe estar constantemente haciendo su trabajo”, concluyó su molestia, la diputada reconocida por su rol fiscalizador en materia medioambiental en la zona.