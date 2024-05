Ministra de Cultura contra las cuerdas

¡Hola! En Europa empezó el calorcito, ¡qué envidia! Más de alguno seguramente sueña con vivir la mitad del tiempo allá y la otra acá, escapando del frío. Otros al menos, aquí en Chile, podrán disfrutar del fin de semana largo por el 21 de mayo.

También partió el Festival de Cannes , donde Los Hiperbóreos–de la dupla de Cristóbal León y Joaquín Cociña– tuvo una gran recepción en la función de prensa y se prepara para su avant premiere mundial, que se realiza este viernes.

, donde Los Hiperbóreos–de la dupla de Cristóbal León y Joaquín Cociña– tuvo una gran recepción en la función de prensa y se prepara para su avant premiere mundial, que se realiza este viernes. Donde las cosas igualmente están que arden es en el Ministerio de las Culturas . Este jueves, la ministra Carolina Arredondo brindó su Cuenta Pública en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca y presentó el balance de la gestión 2023-2024, con avances y desafíos de la repartición que encabeza.

. Este jueves, brindó en el Centro de Extensión de la y presentó el balance de la gestión 2023-2024, con avances y desafíos de la repartición que encabeza. El tema es que su exposición se vio interrumpida por personas que protestaron por la falta de recursos en el sector y desplegaron una pancarta sobre el escenario con la frase: “Ministra, ¿cómo llegamos al 1% si Dipres bloquea el fortalecimiento?” .

por personas que protestaron por la falta de recursos en el sector y desplegaron sobre el escenario con la frase: . Jorge González, presidente nacional de Anfucultura, me comentó que la manifestación se realizó porque “una vez más el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos ponen en duda los recursos necesarios para el Plan de Fortalecimiento Institucional de nuestra institución, con la complicidad de las autoridades ministeriales, ministros, subsecretarias”.

“El Plan de Fortalecimiento Institucional es la hoja de ruta de nuestro ministerio que va a permitir un incremento del presupuesto cultural respecto del Presupuesto Nacional al 1%. Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades a cumplir los compromisos que han firmado con los trabajadores, hacemos un llamado a nuestras bases a mantenerse en alerta y escalar a los siguientes estados, a movilización nacional, si las autoridades incumplen los compromisos pactados con nuestra organización y la ciudadanía”, advirtió.

Todo ello se ve en el video que el propio ministerio colgó en la web (ver AQUÍ), aunque eliminaron el audio correspondiente a la protesta.

Además, en esta edición: la Furia del Libro vuelve a la Estación Mapocho, logran recrear el rostro de una mujer neandertal, y el nuevo documental sobre Bolaño.

Bonus track: la entrevista de Álvaro Mera, de Cita de Libros, a Daniel Muñoz Rojas, nieto del gran escritor Manuel Rojas, quien editó un libro que recopila los textos periodísticos del autor chileno-argentino.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia; y si has sido tú quien recibió esto, entonces estás ante una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. ¡Comencemos!

Inscríbete gratis

1

LLEGÓ LA FURIA DEL LIBRO

La Furia del Libro es un buen ejemplo de cómo ha cambiado Chile en las últimas décadas. Si antes la Feria del Libro de Santiago, entonces sede de las transnacionales y hoy más bien de capa caída, ocupaba la Estación Mapocho en gloria y majestad, ahora el mismo espacio lo tomó la Furia del Libro, que agrupa a las editoriales independientes.

Con 15 años de historia y un crecimiento rotundo a través del tiempo, el evento vuelve por segunda vez a la Estación Mapocho. Entre el jueves 30 de mayo y el domingo 2 de junio se podrá visitar este clásico encuentro, con acceso totalmente gratuito.

a través del tiempo, el evento vuelve por segunda vez a la Estación Mapocho. Entre el se podrá visitar este clásico encuentro, con acceso totalmente gratuito. Para esta versión llegarán más de 270 editoriales nacionales e internacionales con una inmensa variedad de libros para todo tipo de lectores, convirtiéndose en un panorama imperdible, el cual en 2023 congregó a más de 60 mil personas en el emblemático espacio del centro de la capital. Este año contará con autores y autoras invitados y más de 100 actividades en tres escenarios, con programación cultural simultánea.

con una inmensa variedad de libros para todo tipo de lectores, convirtiéndose en un panorama imperdible, el cual en 2023 congregó a más de 60 mil personas en el emblemático espacio del centro de la capital. Este año contará con autores y autoras invitados y más de 100 actividades en tres escenarios, con programación cultural simultánea. Libros de narrativa, poesía, literatura infantil y juvenil, ensayo, cómics, publicaciones experimentales, ilustración, artes visuales, arquitectura, entre otros, son los géneros que los distintos lectores podrán encontrar en esta feria.

Más información AQUÍ.

2

ESCRITORA MAPUCHE EN BUENOS AIRES

Y ya que hablamos de ferias del libro, terminó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Pero dejó un evento imborrable: un ciclo dedicado a la literatura de los pueblos originarios.

En ese marco participó nuestra compatriota, la escritora Daniela Catrileo , que estuvo hablando de su elogiada novela Chilco.

, que estuvo hablando de su elogiada novela Chilco. “Hay distintas formas de acercarse hacia las poblaciones indígenas y una de ellas tiene que ver con una manera folclorizada, como si fuéramos parte de un pasado inamovible y no formáramos parte de un presente vivo”, fue una de las cosas que le dijo Catrileo al diario Página/12.

“Hay políticas institucionales que están instaladas desde el Estado nación, chileno y argentino, a través de expoliaciones que no solamente son territoriales, sino que son culturales. No hay educación por la memoria, ni siquiera en la educación por los derechos de los pueblos indígenas, pueblos originarios que viven en los territorios que hoy son estos países”, añadió.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

EL IMPACTANTE DOCUMENTAL KAWÉSQAR

El Mostrador siempre ha sido muy sensible al tema del genocidio ocurrido en la Patagonia y esta vez no fue la excepción: escribí una larga nota sobre el documental Ko Aswál, que podrá ser visto en YouTube a partir del próximo 31 de mayo.

Esta obra muestra el encuentro entre representantes del pueblo indígena y la comunidad suiza , transcurridos 140 años desde que un grupo de kawésqar fuera exhibido en “zoológicos humanos” en dicha ciudad, en el marco de una “gira” por Europa, que incluyó París, Berlín, Leipzig, Múnich, Stuttgart y Núremberg.

, transcurridos 140 años desde que un grupo de kawésqar fuera exhibido en en dicha ciudad, en el marco de una “gira” por Europa, que incluyó París, Berlín, Leipzig, Múnich, Stuttgart y Núremberg. Pude entrevistar al presidente de la Fundación Pueblo Kawésqar, Francisco González, y también a Maike Powroznik, curadora del Museo Etnográfico de la Universidad de Zúrich , entidad que en 1882 prestó una instalación propia para la “exhibición”, que luego fue demolida y donde hoy se construye un edificio.

, entidad que en 1882 prestó una instalación propia para la “exhibición”, que luego fue demolida y donde hoy se construye un edificio. “La Universidad de Zúrich y el Museo Etnográfico han enfrentado abiertamente este tema en 2010 y también en 2023, pero esto requiere sobre todo un enfoque conjunto, requiere el diálogo y las posibilidades para ello, que creamos de forma conjunta en 2023″, fue una de las cosas que me dijo Powroznik.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

4

FÓSIL VIVIENTE CHILENO EN PELIGRO

Científicos chilenos dieron la alerta esta semana sobre el peligro que se cierne sobre la rana gigante chilena, una especie única en el mundo, que prácticamente se ha conservado sin cambios por millones de años, razón por la cual es considerada fósil viviente.

El animal enfrenta un estado crítico de conservación ante la severa reducción de su hábitat, ocasionada principalmente por la sequía, el cambio climático, la contaminación de cuerpos de agua y la sobreexplotación para consumo humano.

ante la severa reducción de su hábitat, ocasionada principalmente por la sequía, el cambio climático, la contaminación de cuerpos de agua y la sobreexplotación para consumo humano. “La rana chilena está catalogada en estado crítico por el Ministerio del Medio Ambiente, mientras que el Ministerio de Economía la ve como un recurso explotable ”, advirtió el profesor Marco Méndez, académico del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile e investigador del Laboratorio Natural Desierto de Atacama (LANDATA).

”, advirtió el profesor Marco Méndez, académico del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile e investigador del Laboratorio Natural Desierto de Atacama (LANDATA). Puedes ver la nota completa AQUÍ.

5

NUEVO DOCUMENTAL SOBRE BOLAÑO

Soy un fan de Roberto Bolaño, así que espero con ansias poder ver el más reciente documental sobre este escritor chileno, fallecido en 2003.

Se trata de Escribir no es normal, de Tomás Achurra , que fue exhibido esta semana en el Blanes Costa Brava International Film Festival, que se extenderá hasta el sábado.

, que fue exhibido esta semana en el Blanes Costa Brava International Film Festival, que se extenderá hasta el sábado. En la cinta figuran escritores como Jorge Carrión, la poeta Luna Miguel, la académica chilena Constanza Ternicier e, incluso, uno de los nombres que más se puede asemejar al estilo narrativo de Bolaño: Alejandro Zambra .

e, incluso, uno de los nombres que más se puede asemejar al estilo narrativo de Bolaño: . La cinta abarca el periodo en que el autor vivió en la región de Cataluña, España, desde el año 1977 al 2003, donde se muestran las ciudades en las que residió: Barcelona, Girona y, finalmente, Blanes. Se trata de paisajes que nos remontan al famoso camping de Castelldefels, lugar que aparece una y otra vez en su obra narrativa y donde Bolaño realmente trabajó como nochero.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

6

LA PARTIDA DE CARMEN BERENGUER

Este jueves el ambiente cultural se vio conmovido por la noticia de la partida de la poeta y artista visual Carmen Berenguer, a los 78 años.

Ganadora de la Beca Guggenheim, del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y con múltiples publicaciones, comentaba en una entrevista con este medio, en 2021, que Chile necesitaba “un cambio democrático no centrado solo en la economía, sino en lo humano”.

Y a partir del estallido social de 2019 decía: “He pensado mucho sobre lo que significa este proceso, porque uno está apostando por una visión muy amplia, más allá de alguna figura política específica. Uno está apostando por la defensa del género, por la democracia, por la libertad de personas que piensan de otra manera, pero sobre todo por la conclusión por converger, el poder dialogar con otras fuerzas para convertir a este país en otro más importante y que salga de su encerramiento, de su cerrazón, para de esta forma recuperar lo perdido: la dignidad”.

La académica Soledad Bianchi rescató “lo fundamental y trascendente que logró Carmen con su trabajo y actitud y cercanía con sus talleristas y lectores, su valentía para quebrar el lenguaje y las normas establecidas. Felizmente, la obra de Carmen permanecerá y los jóvenes podrán leerla y aprender de ella y su variedad y variación y de su ser libre, de ella y de su producción”.

Fue autora de múltiples libros, desde Bobby Sands desfallece en el muro (1983) hasta Plaza de la Dignidad (2021). También fue gran amiga de Pedro Lemebel, a quien conoció a principios de los años 80.

“Lo nuestro fue un amor literario . Nuestra relación se fundó especialmente basada en la literatura, en la poesía y en los sucesos cotidianos que vivíamos: la dictadura, los ochenta”, comentó en una ocasión.

. Nuestra relación se fundó especialmente basada en la literatura, en la poesía y en los sucesos cotidianos que vivíamos: la dictadura, los ochenta”, comentó en una ocasión. “La recordaremos por sus creaciones provocadoras y contundente opinión política y crítica. Un abrazo a su familia y amigos”, manifestó la propia ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, en redes sociales.

7

EL ROSTRO DE LA MUJER NEANDERTAL

Me enganché con un documental sobre los neandertales que acaba de salir en Netflix, Secrets of the Neanderthals, que cuenta la historia de diez cuerpos hallados en una cueva en el Kurdistán iraquí, que han sido investigados durante decenios.

Lo extraordinario es que, a partir del cráneo de uno de ellos, los científicos han podido recrear el rostro de una mujer fallecida hace miles de años.

fallecida hace miles de años. Después, el cráneo reconstruido fue sometido a un escaneado de superficies y se entregó una impresión en 3D a los artistas holandeses Adrie y Alfons Kennis, conocidos por su habilidad para crear representaciones anatómicamente fieles de pobladores antiguos a partir de sus restos óseos y fósiles.

a los artistas holandeses Adrie y Alfons Kennis, conocidos por su habilidad para crear representaciones anatómicamente fieles de pobladores antiguos a partir de sus restos óseos y fósiles. Pero por muy interesante que sea la escultura, con su expresión más bien contemplativa, el que tiene el verdadero valor es el esqueleto original.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

8

LA TECNOLOGÍA CUÁNTICA QUE CAMBIARÁ NUESTRAS VIDAS

Un alucinante artículo sobre cómo la física cuántica cambiará nuestra vida publicó esta semana la BBC.

El cambio es tan revolucionario que los científicos creen que el poder de la computación cuántica podría revolucionar muchas industrias , ayudarnos a abordar el cambio climático e, incluso, descubrir nuevos tratamientos farmacológicos.

, ayudarnos a abordar el cambio climático e, incluso, descubrir nuevos tratamientos farmacológicos. También habla de sensores ópticos o magnéticos increíblemente delicados que pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, desde alertas tempranas de terremotos o erupciones volcánicas, hasta imágenes cerebrales que podrían proporcionar información innovadora para combatir la demencia. Y la comunicación cuántica, o encriptada, que revolucionará la seguridad informática.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

9

LA RECOPILACIÓN DEL NIETO DE MANUEL ROJAS

El psicólogo y nieto del escritor Manuel Rojas, Daniel Muñoz Rojas, editó y compiló los escritos periodísticos del Premio Nacional de Literatura en el libro Ensayos completos I. El árbol siempre verde, que comenta en una entrevista con Álvaro Mera, de Cita de Libros.

“Mi abuelo decía que era un hombre trashumante. Pensaba que míticamente tenía algunos orígenes indígenas huilliches, que se movían en la costa y también por sus orígenes en el Maule, por el lado de su madre, con familias del borde costero que se movían de una caleta a otra, vendedores de sal, de productos marinos, vendiendo de poblado en poblado”, fue una de las cosas que comentó.

“Invito a leer el libro y a seguir, a los interesados en Manuel Rojas, esta otra perspectiva de sus escritos, y a los interesados en otros aspectos de su vida, seguir los otras compilaciones de ensayos en el siguiente tomo, con compilaciones sobre política, que saldrá al final de este año y, luego, sobre sociedad y costumbres de Chile, y el último, el volumen que versará sobre sus escritos en sus recorridos por el país, donde se ve su faceta como naturalista y amante de la naturaleza, los pájaros, la fauna, la flora, un aspecto menos conocido de Manuel Rojas, de quien creo que fue un ecologista antes de la letra”, afirmó Muñoz.

La entrevista sale próximamente en El Mostrador.

10

PANORAMAS REGIONALES

– PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA DIÁSPORA DE CAPDEVILLE“

Con una gira por las comunas de Chañaral, Taltal y Antofagasta, el arqueólogo Benjamín Ballester presentará su último libro, La diáspora de Capdeville. Flujos epistolares y de objetos precolombinos , publicado por el sello antofagastino Pampa Negra Ediciones. Estas jornadas se llevarán a cabo entre el miércoles 22 y el viernes 24 de mayo, y en ellas el autor dialogará con investigadores(as) e instituciones locales ligadas al resguardo, estudio y divulgación de colecciones patrimoniales.

presentará su último libro, , publicado por el sello antofagastino Pampa Negra Ediciones. Estas jornadas se llevarán a cabo entre el miércoles 22 y el viernes 24 de mayo, y en ellas el autor dialogará con investigadores(as) e instituciones locales ligadas al resguardo, estudio y divulgación de colecciones patrimoniales. La nueva obra de Ballester analiza particularmente la dispersión global del legado cultural de Atacama , a través del itinerario de un conjunto de archivos y colecciones precolombinas distribuidas por el mundo, y cómo esta circulación de objetos repercute en la construcción de conocimientos sobre nuestro pasado.

, a través del itinerario de un conjunto de archivos y colecciones precolombinas distribuidas por el mundo, y cómo esta circulación de objetos repercute en la construcción de conocimientos sobre nuestro pasado. Más información AQUÍ.

– BANDA LA H NO MURIÓ SE PRESENTARÁ EN VALPARAÍSO

El legado de la legendaria banda argentina Hermética regresa a Chile de la mano de La H No Murió, con shows confirmados en Santiago, Valparaíso y Puerto Montt para junio próximo.

regresa a Chile de la mano de La H No Murió, con shows confirmados en Santiago, Valparaíso y Puerto Montt para junio próximo. Con dos miembros fundadores de la Hermética en su line-up–Claudio O’Connor y Antonio “Tano” Romano–, La H No Murió es la encarnación de la fundamental banda trasandina, uno de los emblemas del metal latinoamericano de todos los tiempos.

de todos los tiempos. Ya son más de tres décadas de historia grabada a fuego con álbumes como Ácido Argentino, Víctimas del Vaciamiento o Hermética , señeros registros del metal de América Latina y cuyos mensajes han calado hondo en el sentimiento popular no solo de Argentina, sino también de Chile, Perú, España y otros países.

, señeros registros del metal de América Latina y cuyos mensajes han calado hondo en el sentimiento popular no solo de Argentina, sino también de Chile, Perú, España y otros países. Entradas AQUÍ.

– MIM LLEGA A LEBU

Conocer de forma interactiva el “vecindario” que rodea a nuestro planeta. Esa es la premisa de la exposición “Astro itinerante, un Viaje por Nuestro Sistema Solar” , que inauguró el Museo Interactivo Mirador (MIM) en el marco de la 24ª versión del Festival CineLebu.

, que inauguró el Museo Interactivo Mirador (MIM) en el marco de la 24ª versión del Festival CineLebu. La exhibición interactiva , que toma al universo como tema central, funcionará en forma gratuita para establecimientos educacionales y público general.

, que toma al universo como tema central, funcionará en forma gratuita para establecimientos educacionales y público general. La muestra se puede visitar en el Gimnasio Municipal de Pehuén.

Presentado por:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡Que descansen!

Inscríbete gratis

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!