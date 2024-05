Minsal entrega antecedentes ante la PDI por listas de espera reducidas del Sótero del Río

En el marco de la investigación penal por el delito de tráfico de influencias por la reducción de listas de espera en el Hospital Sótero del Río, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, concurrió la mañana de este sábado a la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI, para poner a disposición los antecedentes que tiene el Ministerio de Salud.

Recordemos que un informe del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente reveló la eliminación de más de 323,000 interconsultas de forma masiva, un acto que no siempre se ajustó a las normativas vigentes, generando preocupación sobre la atención adecuada a la salud durante el año 2023.

Al respecto, el subsecretario Salgado afirmó que la acción se hizo “como una señal del interés que tiene el Gobierno para esclarecer los hechos”. “Hemos manifestado nuestra intención, nuestro interés, de seguir colaborando con la investigación, la que esperamos dé cuenta a la mayor brevedad posible los hechos y podamos tomar las medidas que correspondan, en la medida que aparezcan situaciones que ameriten sanciones o lo que corresponda hacer”, indicó.

En detalle, el subsecretario dijo que se entregaron “varios actos administrativos, correos electrónicos y auditorías”.

“Se abrió una investigación por parte del Ministerio Público y nosotros nos hemos hecho parte en términos de colaborar con la investigación”, dijo Salgado, pero indicó que “al mismo tiempo hemos oficiado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para ver si es pertinente que esa institución también investigue”.

Sobre los afectados, sostuvo que “se está esclareciendo, hay un sumario, además está esta investigación”, pero “son las cifras que se han conocido, trescientas y tantas mil originalmente, y lo que nosotros tenemos hoy día, como las personas potencialmente afectadas, son poco menos de veinte mil”.

Por esta situación, se solicitó la renuncia del director del recinto, Luis Arteaga.

Senador Castro: “No sabemos la magnitud”

El senador PS Juan Luis Castro reaccionó a esta información, asegurando que “las graves irregularidades detectadas en listas de espera del Sótero del Río son muy graves. ¿Por qué? Porque el mismo director que estuvo en Cordillera después pasó al Sótero del Río y ahora fue desvinculado. Porque no hay una aplicación plausible. Porque aquí hay una verdadera violación de los derechos humanos de toda la gente que creyó que iba a ser llamada porque estaba esperando. Porque aquí nadie da una explicación real de lo que sucedió más allá de los comillas errores humanos”.

“Porque no sabemos la magnitud que pueda tener este fenómeno a otros hospitales. Y porque finalmente se pierde la confianza ciudadana en un drama social tan grande como es estar esperando a veces años para llegar un especialista para ser operado. Esto requiere la máxima intervención del Ministerio de Salud de una vez y no diluirlo en un sumario a largo plazo. Y a su vez que la Fiscalía y la Contraloría actúen con mucha decisión porque no sabemos la extensión de otros establecimientos en que puede estar sucediendo lo mismo. Esto es perentorio y grave”, cerró.