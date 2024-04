Compañía continúa ampliando la parrilla de contenidos de streaming

Directv Latin America, compañía de tecnología y medios líder en conectividad, entretenimiento e información, incorporó la plataforma de streaming de Mega Go, perteneciente al grupo Megamedia, a su pool de contenidos premium en Chile.

De esta manera, se amplía su parrilla y suma los canales Mega Ficción y ETC que podrán verse en la plataforma de TV en vivo y streaming DGO; y los canales Mega, Mega2, Meganoticias en sus diferentes ediciones y su canal informativo 24/7, ETC, CarolinaTV, Romántica e Infinita, todos disponibles en la plataforma MEGA GO.

Esta alianza permitirá a todos los clientes de la compañía acceder a lo mejor de la programación de Mega, como la recta final de la teleserie Generación 98; las historias incomparables de Como la Vida misma y Juego de Ilusiones; el humor de El antídoto, con Fabrizio Copano y los mejores programas de entretenimiento y realities.

Además, Mega Go le permitirá a la audiencia de Directv ver cuándo y dónde quieran lo mejor de MegaDeportes, como los partidos del campeonato chileno de fútbol de primera división, los encuentros de local de las selecciones de Brasil y Bolivia durante las actuales clasificatorias mundialistas, además del vértigo del Copec RallyMobil, entre otras atracciones.

Todo el contenido se podrá disfrutar a través de la propia plataforma, quienes podrán acceder en cualquier momento y lugar desde una computadora, un teléfono celular, un Smart TV o una Tablet; y a través de la TV satelital.