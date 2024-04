Reformas: se necesitará un milagro

Presentado por:

Buenas y no muy feliz domingo (o lunes para muchos). Chile está triste y tiene rabia. El brutal asesinato de los tres carabineros en Arauco nos tiene así. Pero la crisis de seguridad nos mantiene angustiados desde hace tiempo. Y a eso hay que sumar la frustración con la que viven muchos, el complejo escenario económico que enfrentamos y el ambiente crispado que permea toda conversación. Ojalá este crimen sirva como punto de inflexión y entendamos que tocamos fondo como sociedad. Menos mal que es semana corta. No hay peor crisis que la que no se aprovecha.

En esta edición de El Semanal: la Enade confirmó algo que mi colega Juan Diego Montalva escribió en su newsletter +Política: La Moneda y los empresarios no se tragan y eso hace casi imposible que tengamos acuerdo para una reforma de pensiones o una tributaria. Da la impresión que es una pérdida de tiempo tratar de seguir peleando contra la realidad. Todo indica que no están los votos.

Además, el adiós al arquitecto del modelo; la pelea entre ACHS y Andes Salud entra al Congreso y salpica a La Moneda; y la minera de los Luksic prepara primera emisión de bonos en dólares en dos años.

