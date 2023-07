La imperiosa necesidad por avanzar de lo sustentable a lo regenerativo

Un informe destaca la desafiante situación en temas medioambientales del país. “Las principales problemáticas que enfrentaremos será la escasez hídrica, la pérdida de la biodiversidad y el aumento de desastres socionaturales en el país”, indicó el académico de la Universidad de Chile Sergio Galilea, quien lideró el estudio.

Un octavo estudio que analiza la situación actual del país en materia medioambiental arroja luces sobre la situación actual del medio ambiente en Chile

El “Informe País: Estado del medio ambiente y del patrimonio natural 2022” fue elaborado por la Universidad de Chile, con la colaboración de varios organismos públicos y privados.

Sergio Galilea, quien lideró el estudio, explicó durante su presentación que “la situación es mucho más grave de lo que teníamos en años precedentes. Este informe, que se elabora hace 20 años, abarcó desde 2019 a 2022, evidenciando una pérdida anual de 70 mil hectáreas de bosque nativo junto una severa biodiversidad amenazada, el 60% de las especies vegetales y animales se encuentran en riesgo y un 25% de ellas irremediablemente perdidas”.

Además sostuvo que “tenemos una desertificación que avanza muy sustantivamente, además de una contaminación oceánica -principalmente con el plástico- que crece a niveles muy peligrosos. Reconocemos la existencia también de inundaciones, incendios forestales, aluviones y desastres atribuidos a la situación del calentamiento global”.

Para el académico éste “es un panorama bastante malo, preocupante y complejo. Al año 2030 es probable que tengamos una vida mucho más precaria en el planeta en comparación a antes y esto lo sufren los sectores más desfavorecidos de la sociedad”.

Un escenario desafiante

El escenario es altamente desafiante. Verónica Morales, directora ejecutiva de Fundación Lepe, institución dedicada a acelerar e implementar acciones comunitarias de desarrollo regenerativo para abordar los desafíos derivados de la crisis climática, destacó que “uno de los principales factores que explican el incremento de problemas medioambientales a los que nos enfrentamos actualmente, es el calentamiento global junto con las diversas limitaciones, tanto públicas como privadas, que impiden configurar soluciones integradas complejas que aseguren el bienestar a largo plazo de las diversas comunidades de seres vivos” .

“Hoy por tanto, nos vemos en la necesidad de hacer cambios profundos en nuestra forma de desarrollo y en crear una mayor resiliencia en los territorios. Un dato fundamental a tener presente es que las mayores emisiones vienen de la zona norte del globo, pero los lugares que se ven más afectados son los cercanos al Ecuador, así es que el desafío lo tenemos en nuestra región y es precisamente lo que vimos las últimas semanas con la emergencia climática en la zona central de nuestro país”, agregño.

El estudio revela que, si bien Chile ha logrado avances significativos en la implementación de políticas y proyectos sostenibles en diversas áreas, como la energía renovable y la protección de los ecosistemas, aún enfrenta desafíos importantes para garantizar un futuro medioambientalmente sano y próspero.

Hacia un desarrollo regenerativo

Este informe destaca además la apremiante necesidad de evolucionar desde prácticas sostenibles hacia un enfoque de desarrollo regenerativo para poder enfrentar esta gran crisis socioambiental.

Por su parte, Anita Rivera, directora de Bosque Frío, gestora de proyectos en el área de sustentabilidad y desarrollo regenerativo, manifiesta que el informe es un buen primer marco para acercarse a una visión más integral de cómo armonizar las actividades humanas con la salud de los ecosistemas que sostienen la vida, y pensando eventualmente en un modelo de desarrollo regenerativo.

Para la co-autora del estudio “Hacia un Chile Regenerativo: Enfoques y desafíos de la regeneración en el país”, también es necesario trabajar a nivel local para obtener datos que proporcionen una visión territorial más precisa de cuál es la realidad ambiental en Chile.

“Me encantaría ver otro tipo de indicadores en este estudio que tuvieran más pertinencia local, quizás presentados por cuencas, o a escala de paisajes, integrando los distintos indicadores en un contexto real, local, tangible y mirando la relación entre ellos también (…) Desde ese punto de vista, creo que para avanzar hacia el desarrollo regenerativo tenemos que cambiar las preguntas y los enfoques”, explicó.

“Hay que adoptar una mirada de lugar, entendiendo en profundidad los contextos y los sistemas vivos que sostienen la vida a nivel local, las relaciones y los patrones de vitalidad o degradación que prevalecen, y el por qué se producen. Y en base a eso diseñar, establecer nuevos parámetros de desarrollo que apunten a generar vitalidad y salud, para luego buscar indicadores que sean más precisos con lo que pasa en cada territorio, pero al mismo tiempo entendiendo que la vida es un proceso planetario” explica la especialista”, detalló.

Llamado a la acción

El Informe País 2022 es un avance y un llamado a la acción para todos los sectores de la sociedad chilena, incluyendo gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos, a unirse en un esfuerzo conjunto para impulsar el desarrollo regenerativo y construir un futuro en armonía con la naturaleza.

Morales comenta que, desde su mirada, el principal desafío que enfrenta nuestro país y el mundo es “adoptar un enfoque holístico que integre la conservación de la biodiversidad, gestión sostenible de los diversos ecosistemas que se encuentran a lo largo del país , mitigación del cambio climático y la promoción de prácticas económicas responsables”.

Para el líder del estudio, “finalmente, este estudio subraya la necesidad de un cambio de paradigma hacia el desarrollo regenerativo en Chile. Si bien la sostenibilidad ha sido un objetivo crucial para minimizar el impacto de las personas en el medio ambiente, el desarrollo regenerativo va un paso más allá, buscando restaurar y revitalizar los ecosistemas dañados, promoviendo así un equilibrio positivo y sostenible entre las actividades humanas y la naturaleza, sólo a través de esta evolución podremos garantizar un futuro socioambientalmente próspero para nuestro país”.

Según Rivera “el cambio pasa por construir diariamente en todo nivel; desde cómo me cuido y me relaciono conmigo mismo, a cómo me relaciono con mi familia y mi comunidad, cómo educamos a las nuevas generaciones, cómo habitamos los lugares, qué comemos y cómo lo cultivamos, cómo hacemos negocios y política, entre otras cosas. No es tanto el qué, sino más bien el cómo, pero es clave empezar a incorporar en nuestro pensamiento conceptos como la interdependencia y la visión sistémica, para cambiar nuestra perspectiva del mundo”.

En cuanto a las conclusiones para avanzar en soluciones a los desafíos derivados de la crisis climática y fomentar la resiliencia en las comunidades y territorios, algunas de las medidas concretas son: