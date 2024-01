Titulados de universidad regional tienen empleabilidad superior a otras al primer año de egreso

Las y los estudiantes de educación superior confían en poder entrar al mercado laboral luego de finalizar sus carreras, por lo que el porcentaje de empleabilidad es fundamental para conocer cuántos egresados y egresadas han encontrado trabajo en su profesión.

Cifras además que respaldan el rol que juegan, por ejemplo, las universidades regionales y estatales. Una de ellas es la U. de La Serena, cuyo promedio de empleabilidad de las y los titulados al primer año de egreso es de 71,3%, superando a planteles de 5 (63,8%) y 6 (68,5%) años de acreditación institucional. Esto según indicadores del Ministerio de Educación (Mineduc) elaborados por el Servicio de Información de Educación Superior (SIES).

Asimismo se destacan los resultados de tres carreras: Pedagogía General Básica (93,2%), Ingeniería Civil (92,7%) y Pedagogía en Castellano y Filosofía (90,3%).

Además, la institución de la Región de Coquimbo supera el promedio de las otras universidades en 11 de los 18 programas evaluados por el SIES, en cuanto a empleabilidad del primer año de egreso: Pedagogía en Educación Básica, Ingeniería Civil, Pedagogía en Lenguaje y Filosofía, Ingeniería Civil Mecánica, Pedagogía en Historia y Geografía, Pedagogía en Inglés, Ingeniería Civil en Minas, Psicología, Arquitectura, Ingeniería en Mina y Traducción Inglés – Español.

Estos resultados ubican a la Universidad de La Serena en el puesto 17 de 52 casas de estudios a nivel nacional.

La información 2023 entregada por el SIES se obtuvo analizando la información de titulados en 2020, 2021 y 2022 reportada por las instituciones, en cruce con los datos de la Subdirección de Estudios del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Respecto a los positivos resultados de empleabilidad, el director del Departamento de Educación, Héctor Bugueño, explicó las razones por las cuales considera se han conseguido tan importantes resultados.

“Esta situación puede explicarse por el fortalecimiento de la Formación Inicial Docente, a través de la implementación de una serie de lineamientos estratégicos orientados a impactar la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Por otra parte, Pedagogía General Básica también ha realizado importantes progresos en la vinculación con el medio, situación que ha permitido comprender de mejor forma la realidad de los procesos sociales y necesidades que surgen desde los territorios, fomentando los objetivos sociales de vivir y trabajar juntos por el bien común”.

Por su parte, el director del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles, Jaime Campbell, destacó el trabajo que se realiza en la carrera de Ingeniería Civil durante la formación profesional de sus estudiantes y la valoración que el mercado tiene del mismo.

“Es un claro reflejo del esfuerzo que hace el cuerpo académico para brindar una educación de buena calidad, rigurosa, que lleve a los estudiantes a desafiarse en términos intelectuales y a su vez, el departamento ha tratado permanentemente de brindar los mejores medios posibles en cuanto a los espacios de formación profesional. Nuestra carrera y Universidad mantienen una tradición de formación rigurosa y exigente que es bien valorada por el medio y especialmente por el mercado”, indicó el director.

El Ingeniero Civil de la empresa sanitaria Nueva Atacama y titulado de la ULS, Paul Rivera, es un ejemplo de estudiante que consiguió trabajo durante su primer año de egreso. Según contó, lo contactaron incluso antes de finalizar su carrera, lo que a su juicio se debió a que “consideraban que tenía una muy buena base de conocimientos”.

En cuanto a su experiencia durante su tiempo en la universidad, resaltó el trabajo enfocado en la formación y el trabajo con la comunidad.

“Los distintos ramos que nos imparten nos ayudan a adentrarnos más en el área en que deseamos desempeñarnos como profesionales. Elegir el área sanitaria me permitió ampliar mis conocimientos en dicha línea, entregando una noción de lo que puedes enfrentar en el trabajo y luego, lo más importante, es que la memoria de título fue enfocada en ayudar a la comunidad y tener ese contacto con la comunidad, me abrió las puertas a conocer a profesionales, a las empresas, lo que posteriormente me ayudó a conseguir trabajo”, afirmó.