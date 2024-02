Universidad  amplía oferta de diplomados con programas internacionales y formación feminista

Con propuestas novedosas que incluyen una oferta de diplomados y cursos con foco en los cambios en el mundo del trabajo, estos programas cumplen el doble propósito de ampliar los horizontes laborales y reforzar las aptitudes de liderazgo de sus estudiantes de acuerdo a la reconocida excelencia académica de la UAHC.

“Mientras algunos y algunas han pasado por la Universidad, otros tienen una formación en el ámbito técnico o de los oficios. Tanto a nivel nacional como latinoamericano la Universidad ha establecido una serie de alianzas para sus iniciativas formativas desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres y la Internacional de Servicios Públicos (ISP), que es una federación sindical que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Es el caso del Diplomado Poder Sindical desde el feminismo y la diversidad sexual y de género, que está formando a más de 70 mujeres de diversos países de la región”, detalla la encargada de Educación Continua de la UAHC, Alicia Sánchez.

Describiendo instancias para la formación de dirigencias entre los que destacan el trabajo con el sindicato de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) y con la plataforma Sindicalismo con Nosotras, Sánchez considera que esta estrategia de articulación de redes refuerza la presencia y el impacto de la Universidad en espacios distintos a los a los que llega a través de sus programas de pregrado o postgrado, lo que permite ampliar sus alianzas académicas y de vinculación con el medio a nivel regional.

En esa misma línea, el programa Hilando Redes, adjudicado por el Fondo Chile a la Fundación Crea Equidad en alianza con la Academia, la Plataforma feminista Sindicalismo con Nosotras y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), contribuirá al desarrollo de capacidades de maestras líderes de Perú en enfoque de género para que sus prácticas docentes y de liderazgo promuevan una educación más inclusiva. El Fondo Chile es gestionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Oportunidades para el desarrollo profesional y personal

Los programas de educación continua de la Academia responden a los desafíos contemporáneos del país y de América Latina y a las respuestas que deben entregar sus profesionales. Están a cargo de equipos multidisciplinarios y de especialistas destacados en sus áreas. Como respuesta a la emergencia climática que vivimos actualmente, el Diplomado Cambio Climático y Liderazgos Para Las Ciudadanías del Futuro plantea a profesionales, dirigentes políticos o sociales, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y de otros organismos públicos o privados, la posibilidad de fortalecer sus conocimientos para enfrentar las transformaciones y riesgos que implican el calentamiento global en un contexto de desarrollo sustentable.

Frente a los cambios demográficos que ha vivido nuestro país en el siglo XXI, el Diplomado Especialización en Clínica-Comunitaria en Salud Mental e Interculturalidad ofrece herramientas desarrolladas en la gestión del Centro del Atención Psicológica de la UAHC a personas con formación profesional y/o técnica en el campo de las ciencias sociales, educación, salud y cultura que trabajen con personas en situación de movilidad y/o que pertenezcan a pueblos originarios.

En una línea paralela, el Diplomado Salud Mental en Comunidades Educativas apunta a profesionales que desarrollan programas o proyectos sobre salud mental post pandemia, a diseñar de intervenciones inspiradas en el despliegue que realiza el Centro de Salud Mental en Comunidades Educativas de la Academia.

En el marco de las transformaciones y nuevos actores que forman parte de la judicatura nacional -entre los que se incluyen la Reforma Procesal Penal, los Tribunales de Familia, la Defensoría de Víctimas de Delitos Graves, y otros- el Diplomado en Pericia Social Forense promueve el perfeccionamiento de trabajadores/as sociales en conocimientos y competencias que les permitan aportar al conocimiento de los jueces encargados de las causas.

A través del Diplomado Baja Visión: Estrategias Interdisciplinarias Para La Inclusión y la Rehabilitación la Facultad de Salud y Buen Vivir de la UAHC ofrece a los/as profesionales de la salud pública interesados en la promoción de la salud visual la capacitación adecuada para el diseño de estrategias integrales y personalizadas para cada paciente de estas afecciones desde una perspectiva educativa que tiene como piedra angular la salud comunitaria y el conocimiento de las problemáticas específicas que afectan a los territorios.

El Diplomado Metodologías de Análisis para el Trabajo en Ciencias Sociales responde a la necesidad cada vez mayor que tienen las y los egresados y titulados de carreras como Antropología, Sociología, Psicología y Trabajo Social por contrastar y entender datos desde una perspectiva transdisciplinar. A su vez, el Diplomado Metodologías Participativas para la Intervención Social y Comunitaria permite a profesionales que se desempeñan en el ámbito de las políticas públicas actualizar y fortalecer su instrumental metodológico para el trabajo en comunidades.

Impulsando las destrezas de docentes y educadores, el Diplomado Didáctica de la Matemática con Enfoque en la Resolución de Problemas para el Primer Ciclo de Formación Escolar actualiza las competencias pedagógicas para incentivar la curiosidad y el interés de las y los estudiantes por la resolución de problemas matemáticos. Por su parte, el Diplomado Estrategias Diversificadas para Atender a Estudiantes del Espectro Autista bajo el Enfoque de la Inclusión Educativa en Contexto Áulico se enfoca en generar las condiciones que permitan instaurar una cultura institucional inclusiva que atienda a las necesidades de aprendizaje de cada alumno.

El Diplomado Liderazgo Pedagógico y Convivencia Escolar promueve estrategias de cooperación, participación activa de distintos integrantes de estas comunidades, resolución no violenta de conflictos y articulación en torno al proyecto educativo para docentes, directivos y otros actores vinculados a la educación formal y no formal. En tanto, el Diplomado Nuevas Prácticas Lectoras, Enfoques Desde La Multimodalidad, Transmedialidad y Visualidad Para Niños, Niñas y Jóvenes revisa técnicas que permiten estimular los hábitos de lectura desde una perspectiva heterogénea que incluye el uso de textos literarios y no literarios.

Para personas que se desempeñan en ámbitos laborales de publicaciones, edición, diseño y gestión editorial y que desean incrementar y/o perfeccionar su desarrollo profesional, el Diplomado Edición y Publicación Digital de Libros otorga herramientas teóricas y prácticas para la elaboración, edición y producción de libros digitales, mientras que a través del Diplomado Gestión Editorial y Producción Experimental de Libros podrán producir y gestionar proyectos en formatos innovadores que emplean materiales no convencionales.

Desde la Facultad de Artes el Diplomado en Gestión Sociocultural, Territorios y Políticas Culturales apunta a artistas, dirigentes sociales, gestores culturales de colectivos y organizaciones que desean expandir sus competencias en el ámbito del trabajo cultural. Por su parte, el Diplomado en Artes Circenses ofrece herramientas técnicas para actores, actrices, artistas o educadores/as sociales vinculados a diversas disciplinas y espacios creativos que desean ampliar sus habilidades y capacidades de expresión corporal.

Sobre la oferta total de Programas de Prosecución de Estudios, el rector de la UAHC, Álvaro Ramis, sostiene: “Estos programas ofrecen oportunidades para el desarrollo profesional y personal, contribuyendo a profundizar los saberes en disciplinas artísticas, humanistas, del área de la salud y la educación. Nuestras sociedades enfrentan transformaciones profundas y requerimos una ciudadanía activa, con liderazgos que asuman estos desafíos de manera innovadora, creativa y crítica. El aprendizaje a lo largo de la vida no solo nos permite crecer profesionalmente sino también aprender de otras experiencias, ampliar y complejizar las miradas sobre las disciplinas en las que nos hemos especializado y sobre políticas públicas con las que podemos mejorar la calidad de vida de las personas”.