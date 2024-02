Academia de Verano: Un 83% de asistentes se matriculó tras vivir la experiencia universitaria 

Conocer la Universidad de O’Higgins (UOH), asistir a las clases como un universitario o universitariaa, ocupar los laboratorios y resolver preguntas con las y los académicos fue una experiencia que 220 jóvenes vivieron durante sus vacaciones.

Y hay quienes esas sensaciones les quedaron gustando y cuando tuvieron que tomar la decisión que les marcará su educación superior, optaron por la universidad statal de la región de O’Higgins.

Según la coordinadora de Programas Escolares, Paulina Valenzuela, durante la Feria de Postulación de la Universidad se recibieron 49 solicitudes de alumnos que participaron en la Academia de Invierno UOH 2023 y la Academia de Verano 2024. De ellos, se matricularon 48 estudiantes.

“Nos enorgullece confirmar que más del 80% de nuestros y nuestras alumnas de cuarto medio que participan activamente a lo largo de su etapa escolar en algún curso de las Academias UOH eligen formarse profesionalmente con nosotros”, detalló la profesora de Matemáticas y magíster en Didáctica de la Matemática.

“Estamos contentos porque cada vez más nos pasa que los y las estudiantes que han pasado por la Academias poco a poco vienen llegando a la Universidad. Deciden quedarse con nosotros. Para la UOH, esto es un espacio súper importante y bonito porque da una señal que en estas pocas semanas le alcanzan a agarrar el gusto a la universidad, al campus y a la vida universitaria que es lo que nos convoca”, expresó el director de Gestión Académica, Gianfranco Liberona.

“En el curso de ‘Biomatemática: probabilidades y modelamiento en ciencias biológicas’, por ejemplo, que estuvo a cargo del académico Cristóbal Quiñinao, en el que pudimos colaborar con Monserrat Morales, es un curso que inició con las partes fundamentales de probabilidades hasta el Proceso de Markov. Un contenido que se verá mucho más adelante. Pasó en otros cursos también, como en: ‘Lógica, Funciones y Trigonometría’ que cubrió contenidos de primer año. Así, se fueron adentrando en cómo serían sus clases”, añadió el ingeniero civil Matemático y minor en Astronomía de la Universidad de Chile.

La Academia de Verano dictó 12 cursos durante el mes de enero en las áreas de: Ciencias, Humanidades, Idiomas, Matemática e Ingeniería con clases teóricas durante las mañanas y actividades prácticas durante las tardes junto a estudiantes UOH, quienes ejercieron labores de ayudantía.

“He participado dos veces en las Academias. Uno que se llamaba ‘Guía de Derecho básica para tu vida cotidiana’ y el de ‘Educación Financiera, emprendimiento vivencial y fuentes de financiamiento’. Ambos cursos me llevaron a tener una experiencia universitaria completa, a conocer las instalaciones, cómo es el lugar, cómo es el ambiente. Esos cursos me ayudaron a conocer en profundidad la Universidad y a la gente que me va a rodear de aquí a cinco años más”, detalló el ex alumno del Colegio La República y, ahora, estudiante de Derecho en la UOH, Fernando Garay.

Además, los y las jóvenes conocieron nuevas amistades con intereses afines. Algunos de ellos vinieron a la Academia de Verano porque querían conocer la Universidad y descubrir su vocación. Paz Rivero asistió al curso “Me gusta la Psicología, pero ¿quiero estudiar la carrera?”, asegurando: “Psicología es una de mis opciones.Vine a la Academia de Verano porque tengo familiares acá y es una muy buena oportunidad para aprender más cómo es estudiar en la universidad”, manifestó.

“Lo que más me gustó de la academia fue conocer gente nueva y tener más amigos/as y aprender inglés. Además, el curso que tomé es bastante importante porque entrega herramientas del inglés con las que te permiten desenvolverte en otros países de habla inglesa en el caso de viajar”, agregó Vicente Villarroel, del curso Making Friends.

Quienes quieran participar en la experiencia podrán verse nuevamente en la próxima versión de la Academia de Invierno UOH, cuya difusión comenzaría en mayo. Se espera contar con nuevos cursos y destacados y destacadas profesionales que los impartirán. La información estará disponible en www.uoh.cl y en las redes sociales de Admisión UOH.