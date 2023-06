Por qué las adolescentes sufren más la ansiedad y la depresión que provocan las redes sociales

También es más probable que se enfrenten a esta dicotomía de -como me han dicho miles de chicas en todo el país- “si quiero ser popular, tengo que ser sexy y si quiero ser sexy, aunque tenga 11 o 13 años, tengo que fingir que soy sexualmente adulta. Pero, cuando hago eso, también tengo este montón de tipos asquerosos que me sexualizan como si fuera una mujer adulta”. Ellas son acosadas en línea, reciben comentarios. He hablado con tantas jóvenes. Ellas no quieren estar en línea de la forma en que están. Ellas quieren la ayuda de un adulto para desconectarse.