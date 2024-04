Tohá sobre salida del general Yáñez: “no es un momento de debilitar y de mover a las figuras clave”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dejó entrever esta tarde la posibilidad de flexibilizar el criterio diseñado desde su cartera, en orden a que la formalización de cualquier autoridad implicaba la renuncia previa de esta, un tema que está sobre la mesa debido a que el próximo 7 de mayo está fijada la formalización en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por lo cual este había negociado su salida para el próximo 3 de mayo.

Sin embargo, el triple homicidio de los carabineros en Cañete cambió dramáticamente el escenario, pues distintas voces, desde el oficialismo y la oposición, han solicitado que se busque la forma de evitar la renuncia de Yáñez. Consultada a ese respecto, la ministra dijo, en la Cuarta Comisaría de Control de Orden Público (COP) de Los Alamos, que “lo que hoy necesitamos es estar todos unidos, este no es un momento en que podemos recoger ni enfrentar ningún tipo de debilitamiento. Entonces, vamos a buscar y vamos a encontrar la manera de que ninguna situación debilite a todos los actores que tenemos que estar presentes, trabajando en conjunto, partiendo ciertamente por Carabineros, que es la víctima acá. La manera, el modo, lo veremos, pero claramente este no es un momento de debilitar y de mover a las figuras clave en este esfuerzo que tenemos que enfrentar”.

Aunque el Presidente de la República no quiso responder preguntas de la prensa -como ya es habitual en él-, en una breve alocución realizada en el mismo lugar hizo un gesto hacia el uniformado, indicando que “nuestro rol como autoridades es dar conducción y entregar resultados, no actuar con la cabeza caliente. Y en esto todos somos necesarios. Por cierto, lo es también el general Yáñez y, por lo tanto, todas las autoridades aquí presentes vamos a estar trabajando en coordinación y colaboración para poder tener verdad, justicia y que no haya impunidad”.

El general, a su vez, señaló que se va a quedar trabajando en Los Álamos por el tiempo que sea necesario, lo cual también fue interpretado en el mundo político como una suerte de “visto bueno” en orden a que, aunque sea formalizado, no se le aplicará en forma estricta el criterio ya indicado.

Junto a lo anterior, el mandatario indicó que en la zona se quedarán trabajando, también, la ministra de defensa y el subsecretario del Interior, y aseveró que “la mejor arma, la mejor herramienta que tenemos para combatir a estos delincuentes, a esta gente despiadada que ha cometido este crimen horrendo, es la unidad. Por eso está aquí el Estado presente. Hoy, para poder enfrentar esta situación, no tienen que haber ni izquierdas ni derechas, ni oficialismo ni oposición. Tiene que estar Chile. Y acá está Chile, entero como un solo puño, entero como una sola fuerza, para hacer justicia, para que no haya impunidad, para desbaratar estas bandas y para que paguen por sus crímenes, estén donde estén”.

Asimismo, dijo que “tal como sucedió hace semanas con el mayor Sánchez, vamos a buscar donde sea necesario para encontrar a estos criminales. Como Presidente de la República, yo no descarto ninguna de las herramientas legales que están a nuestra disposición. Vamos a tomar las decisiones como corresponde con la cabeza fría, con la información que nos entreguen las policías, en conjunto y trabajando de manera coordinada todos los poderes del Estado”, en alusión a las peticiones que se iniciaron en la derecha, pero que también han llegado desde el oficialismo, en orden a aplicar el estado de sitio en la Provincia de Arauco.

Agregó que “hoy día en Chile hay desgarro, hay pena, hay rabia. Nosotros también la tenemos. Y sabemos que la institución de Carabineros, particularmente las familias de quienes han sido brutalmente asesinados, tienen un dolor inconmensurable”.

A su vez, el general Yáñez dijo que el aniversario institucional “se vio obviamente empañado por un hecho de violencia que es inusitado, en una zona que por si es complicada” y que “nuestros carabineros se encuentran afectados, dolidos, golpeados, pero están de servicio todavía en la calle. Están trabajando en las investigaciones, están trabajando junto al Ministerio Público para recoger la evidencia necesaria para poder capturar, detener a los que cometieron este horrendo crimen. Quiero decirles que a los carabineros no nos van a doblegar tratando de intimidarnos con hechos como este. Muy por el contrario, los conozco. Mis carabineros tienen una resiliencia que es a toda prueba”.

En el mismo sentido, indicó que “estamos dolidos en el alma, (pero) no tenemos tiempo ni para tener un duelo ni para llorar. Al contrario, la gente tiene más inseguridad y por lo tanto tenemos que brindarle más seguridad”.