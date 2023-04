Buscan opacar burlas y fomentar exámenes preventivos con conmemoración del día del pene

Este miércoles 26 de abril, se conmemora el Día Mundial del Pene, fecha que aunque parezca una broma, se utiliza para celebrar la fertilidad y a la vez para generar conciencia acerca de la práctica del sexo seguro, y prevenir enfermedades como el cáncer de próstata.

Concientizar sobre sexo seguro, recaudar fondos para la prevención del VIH-Sida, prevenir cánceres relacionados con la anatomía sexual masculina, entre otros, son parte de las iniciativas que se realizan en el Día Mundial del Pene. Una conmemoración internacional originada en Komaki, Japón, donde se festeja este día desde el siglo XVII.

Uno de los temas relacionados con salud mental y sexual es la disfunción eréctil, una patología que se caracteriza por la dificultad para mantener una erección y que al paciente le produzca alteraciones en su calidad de vida.

“Todo lo que ocurra por un periodo prolongado de tiempo se puede considerar que es un problema. Si un hombre tiene baja libido en forma constante o un problema para mantener una erección por meses, o nota que no tiene erecciones matutinas o nocturnas, sin duda es un síntoma que puede haber un problema más grave. En cambio, si tiene un episodio de disfunción eréctil que luego se repite en seis meses o si pasa una semana con bajo deseo sexual porque tuvo días difíciles, pero en su vida normal tiene deseo sexual no debe consultar”, manifestó Ignacio Vinay, urólogo-andrólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de SGFertility Chile.

En el caso de la disfunción eréctil, hay dos tipos de pacientes: generalmente mayores de 50 años que, por ejemplo, son diabéticos, hipertensos, obesos y personas con colesterol alto que presentan problemas de aporte sanguíneo al pene. El segundo grupo, son jóvenes sanos de 20 a 30 años que consultan porque sus encuentros sexuales no han sido satisfactorios debido principalmente a la ansiedad.

Vinay expresó que para ambos casos la base de los tratamientos a nivel mundial para la disfunción eréctil son los fármacos orales o inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. “Actualmente el paciente puede tener un mayor número de opciones y de precios para su tratamiento, y con el mismo resultado porque a los medicamentos tradicionales se han sumado los bioequivalentes como el tadalafilo. Este medicamento es diferente a los tradicionales, ya que se puede tomar de forma diaria para mantener un efecto las 24 horas y no a demanda como son los otros medicamentos que se administran cuando se va a tener la relación sexual”, ejemplificó.

Consultado si se mantiene el prejuicio en los varones en cuanto a solicitar apoyo farmacológico para sus problemas sexuales, el especialista aclaró: “Hoy en día ya no existe mucho ese tabú de consultar sobre la disfunción eréctil. El hombre a través de los años ha perdido esa vergüenza y considera que más bien es un tema de salud y va a consultar al urólogo por su disfunción como cualquier persona que asiste por un problema de diabetes o de hipertensión porque quiere una solución”.

En ese sentido, Vinay recomienda que siempre es mejor consultar al especialista en forma precoz para buscar las causas del problema y porque hay casos de hombres mayores de 40 a 50 años que su disfunción eréctil se debe a otros motivos, como problemas cardíacos que todavía no tienen síntomas, pero que se logra detectar debido al diagnóstico de la disfunción eréctil de manera temprana, lo que se denomina ‘síntoma centinela’.

“La salud como concepto general tiene que ser un equilibrio no solo biológico, también mental y de calidad de vida. Por tanto, la salud sexual claramente es importante para que una persona se sienta realmente saludable. No se debe dejar en segundo plano o creer que es menos importante, por tanto, los hombres deben saber que hay especialistas para tratar problemas como la disfunción eréctil, el bajo libido o problemas eyaculatorios y no deben dudar en consultar al urólogo porque la mayoría de estos problemas tienen solución”, sentenció.

Cáncer de próstata

En la conmemoración del aparato reproductor masculino, la Corporación Chilena contra el Cáncer de Próstata busca seguir fomentando la necesidad de realizarse un chequeo prostático preventivo desde los 50 años.

Felipe Balbontín, urólogo y presidente de la Corporación Chilena contra el Cáncer de Próstata, comentó que “es necesario seguir fomentando el examen preventivo, debido a que es una enfermedad que no presenta síntomas y que con el envejecimiento de la población se hace más frecuente. Las mejoras en los diagnósticos y el avance de la ciencia, ayudan a mejorar las expectativas de llevar una vida normal si el cáncer es tratado a tiempo. “

De hecho, el tratamiento que más efecto positivos ha tenido en el tiempo, es la braquiterapia prostática o semillas radiactivas, que es una modalidad de radioterapia que implica colocar fuentes radiactivas en la glándula prostática, donde la radiación puede matar las células cancerosas y causar menos daño al tejido sano cercano. Este tratamiento actualmente se encuentra disponible en el GES (Garantías Explícitas en Salud), por lo que se hace más accesible para los pacientes.

Los grandes beneficios de esta técnica, es que a diferencia de la radioterapia externa que se realiza en 35 sesiones diarias de lunes a viernes, la Braquiterapia se realiza en una sola sesión. La caída de la dosis de radiación fuera de la próstata es rápida por lo que los tejidos de alrededor reciben escasa o nulas dosis de radioterapia.

Por otro lado, una cirugía presenta una probabilidad de impotencia sexual entre 50 y 70% e incontinencia de orina al menos durante 2-3 meses, a diferencia de la braquiterapia, que presenta una incidencia de impotencia sexual menor de 5% y ausencia de incontinencia urinaria.

“El GES en Chile elevó los niveles de tratamientos disponibles, entregando terapias mínimamente invasivas como las semillas radiactivas. El problema es que estas posibilidades no están disponibles a través de todo el país, y tampoco son conocidas por todo el mundo médico, por lo tanto, el llamado es a poder seguir difundiendo este tipo de alternativas para lograr mejores resultados ante esta enfermedad”, finalizó el urólogo.