Contaminación ambiental en Chile genera alta tasa de enfermedades y muertes

Patologías respiratorias, cardiovasculares y cáncer son algunas de las consecuencias generadas por los altos niveles de polución que se registran en el país, y que lo ubican como el primero en Sudamérica en muertes por este motivo.

Chile es el país de Sudamérica con más muertes anuales a causa de la contaminación ambiental. Así lo reportó el estudio South America Report of The Lancet Countdown on Health and Climate Change 2022, donde lideramos el ranking con 240 muertes por millón de habitantes atribuidas a la polución.

Enfermedades al sistema respiratorio, afectaciones cardiovasculares e incluso cáncer serían algunos de los efectos en la salud de las personas que se producen por los elementos nocivos que se encuentran en el aire, explicó el académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca, Sergio Wehinger.

“Está comprobado que la gente que vive en lugares con alta contaminación ambiental tiene peor calidad de vida y mayores índices de mortalidad”, detalló.

De acuerdo al doctor en Ciencias Biomédicas, lo más obvio es que se produzcan enfermedades de tipo pulmonar, pero también existe otro gran grupo de patologías directamente relacionadas como las cardiovasculares.

Así también existen estudios que vinculan la presencia de estos materiales con la aparición de ciertos tipos de cáncer, “partiendo por el cáncer pulmonar, que es la primera barrera celular o de tejido que tiene contacto con estos materiales tóxicos”, manifestó el especialista.

Elementos nocivos

Sin embargo, este no es un problema que solo afecta a los chilenos, sino que a la mayoría de las personas que viven en zonas urbanas. Según declaró el académico, “la OMS estima que cerca del 99% de la población mundial respira aire que no es de la calidad que recomiendan las guías elaboradas por el mismo organismo, y que contienen altos niveles de contaminantes”.

El investigador de la Universidad de Talca especificó que el material particulado es uno de los contaminantes responsables de estas afectaciones a la salud de las personas.

“La presencia de material particulado en la atmósfera por causas naturales como incendios en la naturaleza, y producto de la contaminación industrial, por el transporte y los hogares, lleva a que acumulemos una serie de moléculas del material nocivo en nuestros pulmones”, sostuvo.

Sulfatos, nitratos, amoníaco, cloruro sódico, carbón, polvo de minerales y cenizas metálicas son algunos de los elementos que se emiten, especialmente durante los periodos invernales, ya que, según precisó el académico, “son producidos principalmente por la industria, por la combustión de madera o de materiales que utilizamos normalmente para obtener calor”.

“Se sabe que mayores cantidades de este material particulado se asocian con problemas cerebrovasculares y enfermedades en general del sistema circulatorio”, advirtió.

Prevención

Por ello, para evitar el detrimento de la salud por estas situaciones, Wehinger recalcó la importancia de cumplir con las medidas de restricción de emisión de gases implementada en el país.

“Se debe ser consciente a la hora de elegir la calefacción de los hogares y preferir las energías lo más limpias posibles. En el caso de usar madera, esta debe estar muy seca y no incorporar basura en las chimeneas o salamandras”, planteó.

Además, el especialista recomendó no realizar actividad física en los días de mayor contaminación ambiental y visitar a un profesional de la salud en caso de presentar malestares como tos crónica o dificultad respiratoria.