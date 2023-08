OMS revela que sólo el 43% de los niños en América América Latina recibe lactancia materna exclusiva

¿Por qué enfocarnos en fomentar la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida? Los estudios respaldan de manera contundente los beneficios a corto y largo plazo.

No solo se fortalece el vínculo madre-hijo, sino que también se disminuyen los riesgos de enfermedades no contagiosas, tales como diabetes, sobrepeso y leucemia infantil. Asimismo, las mujeres que amamantan tienen un menor riesgo de padecer cáncer de mama y de ovarios.

Según investigaciones, los niños y niñas amamantados muestran un desarrollo cognitivo 3,4 veces mayor. La lactancia materna tiene un impacto significativo que trasciende la infancia, y tiene efectos duraderos para toda la vida.

En este contexto, la Asamblea Mundial de la Salud (WHA) se ha propuesto un desafío audaz: aumentar la tasa de lactancia materna en América Latina y el Caribe, que actualmente está en un 43%, a un mínimo del 50% para el año 2025.

El fomento de la lactancia materna presenta muchos desafíos. La profesional de Nueva Clínica Cordillera, matrona Alicia Oportus Hernández, aclara que el dolor es uno de los principales factores que inciden en el abandono de la lactancia materna, especialmente para las madres primerizas que pueden experimentar dolor o tener dificultades en la adaptación del bebé. A pesar de estos retos, la recomendación es clara: mantener la lactancia.

En los primeros seis meses de vida del bebé, se debe priorizar la lactancia materna exclusiva, seguida de una alimentación complementaria según las indicaciones del pediatra, manteniendo la lactancia hasta los dos años o más.

“No se aconseja la ingesta de ningún otro producto, líquido o alimento que no sea la leche materna durante este período. La leche materna contiene agua, proteínas, azúcares, vitaminas y minerales, todo lo que un bebé necesita”, enfatiza Oportus.

Existen mitos que rodean a la lactancia, uno de los más comunes es que algunas mujeres producen más leche que otras. La matrona Alicia Oportus desmiente este mito.

“Todas las madres producen la cantidad de leche necesaria para sus hijos. La clave está en mantener la lactancia regularmente, ya que la producción de leche se basa en la demanda del bebé. La madre puede estimular la producción de leche a través de la lactancia frecuente o mediante el uso de un extractor de leche y la ingesta de 3 o más litros de agua al día”.

A nivel alimentario, la señora Oportus asegura que no hay alimentos prohibidos para las madres lactantes, aunque recomienda mantener una dieta equilibrada. Enfatiza que, en contra de lo que algunas personas puedan creer, no es necesario evitar alimentos como legumbres o pescados durante la lactancia. “Los bebés ya han estado expuestos a la dieta de la madre en el útero”, explica.

Mitos y verdades de la lactancia

Finalmente, Alicia Oportus aclara algunos mitos y realidades sobre la lactancia y proporciona consejos útiles para su fomento:

Dolor: no es normal que duela amamantar. Este problema es una de las principales causas de abandono de la lactancia. Sin embargo, especialistas advierten se debe trabajar en el correcto acople y que el bebé se encuentre bien posicionado al seno de la madre, así se evitarán molestias.

La lactancia será exitosa si se realiza de inmediato: no es 100% cierto, si bien es más fácil amamantar si se realiza a la primera hora post parto, esto no quiere decir que su introducción posterior sea imposible. Los bebés cuentan con el reflejo de amamantar.

¿Debo lavarme el pezón antes de amamantar?: la OMS aclara que los bebés están muy familiarizados con los olores y sonidos de su propia madre. Los pezones producen una sustancia que el bebé huele y que cuentan con “bacterias buenas” que ayudan a los bebés a desarrollar su sistema inmune.

¿Es cierto que hay madres que no producen suficiente leche o ésta no es de buena calidad?: No, todas las madres con buen estado de salud producen la leche necesaria para sus bebés. La producción de leche debe ser estimulada por el propio niño o niña en cada mamada, unas 8 veces al día.

¿La madre que amamante puede ingerir algo de alcohol?: si bien no está 100% prohibido, se recomienda disminuir su consumo. Si se consumió una copa, se recomienda esperar entre 2-3 horas, antes de amamantar. No es necesario eliminar la leche que se ha juntado.

¿Se debe evitar comer pescado durante la lactancia?: todo lo contrario, se debe fomentar la ingesta de este producto por su elevado contenido en aceites del tipo Omega 3 y yodo. Que son elementos esenciales en el embarazo y lactancia.

¿Puedo amamantar estando enferma?: la respuesta es claramente ¡Sí! El riesgo podría estar en las enfermedades contagiosas. Pero, recordemos, que incluso en plena pandemia del Covid se podía amamantar si se tomaban las precauciones de protección como el correcto lavado de manos y la mascarilla.