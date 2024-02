Citrato de magnesio y pérdida de peso: entre la realidad y las redes sociales

En la actualidad, la búsqueda constante de soluciones para la pérdida de peso ha llevado a la popularización del Citrato de Magnesio, un suplemento que aparece como una opción milagrosa detrás de personajes de las plataformas sociales como TikTok.

Detrás de las afirmaciones que existen en contenidos audiovisuales de no más de 2 minutos de extensión, existe una realidad científica que plantea dudas sobre la real eficacia del uso de este y otros tantos productos que prometen ser la solución a una pandemia actual como lo es el sobrepeso y la obesidad.

Rinat Ratner, directora de la carrera de Nutrición y Dietética en la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, comenta que es real que el magnesio desempeña un papel crucial en varias funciones biológicas, señalando que “es fundamental para múltiples funciones en nuestro organismo, entre las que se encuentran la regulación del metabolismo de la glucosa, del colesterol y de la presión arterial, además de regular el adecuado funcionamiento de los músculos, del sistema nervioso y contribuir a la salud ósea, por lo que su deficiencia es responsable en parte de manifestaciones clínicas caracterizadas por inflamación crónica, como hipertensión, trastornos cardiovasculares, síndrome metabólico y diabetes”.

En personas con obesidad, la falta de magnesio es prevalente, lo que ha llevado a la idea de que los suplementos, como el citrato de magnesio, podrían contribuir a la pérdida de peso.

A pesar de ello, Ratner es categórica en señalar que “no existe evidencia científica sólida que avale el citrato de magnesio como un suplemento para perder peso”. Manifiesta que “hay algunas publicaciones que lo asocian con mejoras en los niveles de presión arterial y de la glicemia en sujetos con niveles bajos de magnesio (< a 7); sin embargo, se trata de ensayos clínicos de corta duración y un número de pacientes limitados, lo que no permite sacar conclusiones claras en torno a su uso”.

La directora de la carrera de Nutrición y Dietética advierte que “el consumo excesivo de suplementos de magnesio -citrato de magnesio- puede tener varias consecuencias negativas como diarrea, náuseas, vómitos, debilidad muscular, disminución de la presión arterial y ritmo cardíaco irregular”.

La información en relación al citrato de magnesio y la pérdida de peso que se ha difundido en redes sociales ha generado preocupación entre los profesionales de la salud. La Dra. Ratner subraya que “han salido publicaciones donde se demuestra la importancia del consumo de magnesio a través de la dieta y se ha evidenciado una correlación inversa entre exceso de peso y niveles de magnesio sérico, es decir, a mayor índice de masa corporal, menores niveles de magnesio. Esta información gatilló la recomendación del consumo de citrato de magnesio como suplemento; sin embargo, no hay estudios científicos suficientes que avalen sus beneficios para la pérdida de peso”.

Así las cosas, en relación a la preocupación sobre la divulgación de información no respaldada, se ha creado una “confusión que genera en la población, con la subsecuente toma de decisiones por parte de ésta, lo que no resuelve efectivamente la problemática y puede acarrear consecuencias negativas. Lo ideal es acudir a un equipo profesional de salud que aporte el mejor tratamiento para cada persona en específico, recordando que lo que funciona para una persona no necesariamente funciona para el resto”.

La Dra. Ratner enfatiza que “si bien existe un número de influencers serios que entregan información en base a evidencia científica, hay otros que buscan aumentar seguidores de manera irresponsable, entregando información que pudiese perjudicar la situación de salud de las personas”.

Añade que “muchas personas buscan resultados “mágicos”, rápidos y fáciles para mejorar sus índices de salud, tomando decisiones que no contribuirán a mejorar su condición y en ocasiones puede perjudicarla o empeorarla”.

La profesional de la nutrición recomienda “obtener el magnesio a través de los alimentos de una dieta equilibrada, alta en frutas y verduras, que contemple legumbres, semillas, frutos secos, pescados, lácteos descremados, panes y cereales integrales (quínoa, avena, arroz integral), ello aportará la cantidad suficiente de magnesio, además de múltiples nutrientes asociados con una buena salud. En caso de déficit de magnesio o de situaciones específicas gatillantes de hipomagnesemia (personas con enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer de colon, bypass gástrico, patologías renales, uso de algunos medicamentos) se puede suplementar, con el fin de mejorar los niveles de magnesio, para que esté disponible para todos los procesos biológicos requeridos, pero no con el fin único de perder peso”.

Es fundamental saber identificar las recomendaciones reales y cuáles no lo son, es por ello que la directora de nutrición y dietética es categórica en señalar que “se debe tener cuidado con promesas de pérdida de peso rápidas, asociadas a un nutriente único o a un suplemento específico, recordando que el control de peso es complejo y requiere de múltiples variables. Desconfiar de las afirmaciones exageradas, poco realistas. Recordar siempre que se debe confirmar la información con fuentes confiables, idealmente profesionales de la salud o artículos científicos de alta calidad”.

Finalmente, mientras el citrato de magnesio puede tener beneficios en ciertos contextos, no es la solución mágica para la pérdida de peso. La orientación de profesionales de la salud y la adopción de enfoques respaldados y basados en evidencia son fundamentales en la búsqueda de un estilo de vida saludable.