Académicos respaldan vuelta obligatoria de mascarillas ante aumento de enfermedades respiratorias

A semanas del inicio del periodo invernal, la preocupación por el aumento en las enfermedades respiratorias vinculadas a los virus circulantes es una realidad cada vez más presente.

Mediante una alerta sanitaria publicada el 28 de marzo en el Diario Oficial, las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron el retorno del uso obligatorio de mascarillas como parte de la Campaña de Invierno. Una medida que busca prevenir el aumento de enfermedades respiratorias estacionales durante este período invernal.

Así las mascarillas en los servicios de urgencia de recintos hospitalarios públicos y privados, será tanto para personal como para pacientes, con el fin de no aumentar los riesgos de contagio y de esa manera no saturar los centros de salud.

Según los registros de salud, dentro de los virus que más se han incrementando en estas fechas está el SARS-CoV-2, responsable de la covid-19, el rinovirus y últimamente la influenza A.

El doctor en Inmunología de la Facultad de Ciencias Biológicas UdeC Ángel Oñate Contreras dijo que la vuelta de las mascarillas es bastante lógico, porque es una época donde aumentan muchos los casos de infecciones a nivel respiratorio y ya los valores están sobrepasando la normalidad, por lo tanto es muy efectiva la medida que se está tomando.

“Obviamente no es 100% segura. Si uno habla de la KN 95, los tejidos son mucho más cerrados y más impenetrables con respecto a partículas virales. Ahora, las mascarillas comunes también tienen su nivel de protección, obviamente solo para una cierta carga de partículas virales que haya en el ambiente. En general, es una medida bastante buena la del Minsal”, argumentó el director del Departamento de Microbiología de la casa de estudios penquista.

Por su parte, la epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública UdeC Marta Werner Canales señaló que “la alerta sanitaria decretada por el Minsal es muy pertinente, más aún en unidades de emergencia a las que concurren muchas personas, unas con cuadros respiratorios y otras no, buscando la ayuda para resolver su problema de salud”.

La doctora explicó que una persona puede estar afectado por un determinado virus y perfectamente puede infectarse con otros, solo por el hecho de tener que permanecer un prolongado lapso de tiempo al lado de otras personas que también están con sintomatología respiratoria y no necesariamente el mismo agente.

“Por ello, es totalmente pertinente la medida. Ojalá lo abordáramos sin tener que mediar un decreto de alerta sanitaria para tener que cuidarnos, particularmente las personas que están padeciendo un cuadro respiratorio”, añadió.

Importancia de la vacunación

Actualmente se siguen enfermando y hospitalizando personas afectadas por la covid-19. La Dra. Werner manifestó que la vacunación es tremendamente importante dado que aún no está identificada muy claramente cuál es la estacionalidad de este virus. Y también alertó sobre otros virus.

“Este es el momento de vacunarse contra la influenza, porque estamos observando un incremento de la circulación del virus, que lo está haciendo exactamente igual que al comienzo del año pasado”, esgrimió quien también es Jefa de la Unidad de Epidemiología del Hospital Guillermo Grant Benavente.

La premura es clave, ya que la académica manifestó que la población debe recordar que la vacuna no es automática, por lo tanto hay que esperar un tiempo —10 a 15 días— para que el organismo, una vez que ha sido inoculada la persona con esta vacuna, responda con la formación de anticuerpos y pueda defender en forma adecuada y óptima a una persona.

Por otra parte, si bien es cierto que aún no se ha detectado la circulación de virus sincicial respiratorio, este año también estará disponible la inmunización para los menores de seis meses, con la cual se espera tener un efecto en ese grupo etario. “Si bien esa circulación aún no ha iniciado, la idea es no esperar a que estén circulando todos los virus para tomar medidas”, explicó la Dra. Werner.

La docente finalizó señalando las recomendaciones para intentar no contraer estos virus respiratorios. Entre ellas destacó evitar ir a lugares con alta concurrencia de personas, tener resguardos al momento de toser, de estornudar o incluso de hablar fuerte si se está con un cuadro viral, además de una correcta higiene de manos, sobre todo si estas van a tener contacto con manos, nariz y/o boca.