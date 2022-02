Rodrigo Mallea sobre intervenciones trans en la Convención: “Las personas LGBT+ no somos enfermas”

Esta tarde, las redes sociales hicieron sonar sus alarmas, ya que, el activista e integrante del Frente de Disidencias Sexuales y de Géneros de Convergencia Social, Rodrigo Mallea, denunció a través de Twitter dichos que, a su visión, abordan la identidad de género como algo a curar en el caso de personas trans, esto, por parte de la convencional Teresa Marinovic.

Concretamente, Mallea defendió que las personas LGBT+ “no somos enfermas. Inaceptable intervención de la convencional Marinovic promoviendo las terapias de corrección o conversión. Lucharemos por el derecho a la identidad para que de una vez por todas dejen de patologizarnos”.

La intervención se llevó a lugar en la Comisión de Derechos Fundamentales, allí, Marinovic leyó un extracto de un artículo publicado por el medio digital, Voz populi.

En el artículo citado por la convencional, dice que Suecia, al igual que Finlandia, “está priorizando el tratamiento psicológico sobre el médico en personas con disforia de género” y que el psicólogo Kenneth Zucker dice en sus estudios que “el 85% de los menores de edad con disforia en la pubertad, con buen acompañamiento psicológico, abandonaban la disforia desde los 18”.

Sin embargo, a continuación, el mismo artículo dice que el psiquiatra especializado en Infancia y Adolescencia, José Luis Pedreira Massa, asevera que “el prestigioso endocrino Lousie Gooren ya atestiguó que las psicoterapias no producen un cambio en la identidad sexual del individuo, y que solo resultan útiles en el proceso de cambio. Insisto en que la transexualidad no debe patologizarse, no es algo que haya que curar”.

Los dichos encendieron un acalorado debate entre ambas posturas, unas que defienden la identidad de género y otras que consideran ser trans como una enfermedad a curar.