Estudio sobre el conocimiento del clítoris: el 9% de las mujeres no reconoce el suyo

Ciertos aspectos del aparato vulva-vaginar aún son desconocidos para algunas personas que nunca miraron ni exploraron el área, que no saben dónde se encuentra el clítoris, ni su función en relación al placer. Por este motivo, un centro de salud sexual realizó una encuesta para obtener más información sobre el tema: la edad promedio en que las mujeres escucharon hablar sobre el clítoris por primera vez fue a los 18 años, el 3% nunca miró sus genitales y el 9% no reconoció el suyo.

Producto del mayor diálogo social que se ha generado en Chile sobre el conocimiento y la información acerca del clítoris, la kinesióloga especialista en sexualidad, Odette Freundlich junto a Centro Miintimidad, realizó una encuesta para obtener más información sobre el tema.

En la muestra participaron 161 mujeres, cuyo promedio de edad era de 42,6 años y mencionaron que la edad promedio en que escucharon hablar sobre el clítoris, por primera vez, fue a los 18 años.

Otra de las revelaciones del estudio fue que el 3.7 % de ellas nunca señaló nunca haber mirado sus genitales; 9.3% de ellas nunca encontró su clítoris y 12.4% de ellas no sabía que aproximadamente el 80% de las mujeres no logra experimentar orgasmo exclusivamente con penetración vaginal.

En tanto, 54.8% de ellas opina que no se debería enseñar sobre la anatomía del clítoris a nivel preescolar y 22.4% que no debieran recibir esta información a nivel de enseñanza básica. La investigación también arrojó que el 16.2 % de las encuestadas no sabía cuál era su función y algunas de ellas contestaron que servía para orinar.

“Me pregunto, si la principal función del clítoris es para producir placer y gran parte de la población está focalizada en sentir y experimentar orgasmos, ¿por qué no se educa en forma seria, sobre esta aún desconocida y bastante oculta estructura?”, señala Freundlich.

“Día a día sigo recibiendo pacientes frustradas y amargadas en centro Miintimidad, que acuden porque piensan que son raras, que algo malo tienen, porque no logran orgasmo con el coito. Otras vienen enviadas por sus parejas, como ultimátum para aprender a lograr orgasmo con penetración vaginal y ojalá en el menor tiempo posible”, agrega la especialista en sexualidad.

Desde el espacio subrayan que diversos estudios realizados con un gran número de mujeres muestran que el tiempo promedio en alcanzar un orgasmo son 20 minutos. Así pues, invitaron a ver menos pornografía y aprender más sobre las diferencias en la respuesta sexual entre personas con pene y con vulva, estudiar anatomía genital, explorar el propio placer y aprender a tener una comunicación asertiva con la pareja. Además, hacen un llamado para atreverse a expresar lo que provoca placer y lo que no, y derribar mitos sobre la sexualidad, que no favorecen para lograr una buena salud sexual.

“Animémonos además a educar a nuestros hijo/as, en las diferentes etapas de su vida, con una mirada sana sobre la sexualidad, informada, responsable y respetuosa, asesorándose con profesionales serios y formados en sexualidad, para que los guíen y resuelvan sus dudas. Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, hagámonos cargo de ella en forma seria e informada”, finaliza la kinesióloga, Odette Freundlich.