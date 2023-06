Tres partidos de fútbol femenino suspendidos por falta de arbitraje, ambulancia y jueces

La ANFP demoró 280 días en dar inicio al Campeonato por el Ascenso. Luego, los tres partidos de fútbol femenino fueron suspendidos por diferentes razones, entre ellas falta de árbitros, jueces de línea y de ambulancia.

Después de ocho sin respuestas contundentes y varias protestas de las jugadoras, el fin de semana del 17 y 18 de junio comenzó el “Campeonato por el Ascenso Femenino” de la ANFP. Pero no se pudieron realizar todos los partidos por diversas razones.

📜🚨 COMUNICADO PLANTEL FEMENINO DEPORTES TEMUCO En referencia a lo ocurrido en el partido vs Ñublense, la no presencia de los árbitros en el Complejo, en un compromiso que se suspendió. pic.twitter.com/zTpeyzm3HN — Ellas Juegan – Fútbol Femenino Chileno (@futbolfemch) June 18, 2023

El duelo entre Deportes Temuco y Ñublense fue suspendido porque los árbitros no llegaron al centro deportivo donde estaba programado el partido, y provocó la molestia de las futbolistas.

“Como plantel femenino de Deportes Temuco expresamos el descontento por lo ocurrido hoy sábado 17 de junio a las 13:00 horas en el complejo M11, en lo que sería nuestro partido de inicio del Campeonato del Ascenso 2023″, señalaron a través de un comunicado.

Según el relato de las jugadoras, en una primera instancia al mediodía, se les informó que el cuerpo arbitral “iba a llegar tarde al encuentro, por lo que el partido se retrasaría una hora. Esto generó una profunda incertidumbre en ambos planteles”. Luego, la siguiente información que recibieron fue “que nunca hubo designación de árbitros por parte de la ANFP… Estamos molestas, nos sentimos pasadas a llevar y, sobre todo, faltadas al respeto como jugadoras”, expusieron las deportistas.

#FemeninoxEEC Jornada lamentable y deplorable para el Fútbol Femenino Chileno. La guinda de la torta ocurrió en Puerto Montt, donde no se presentaron ni el cuarto árbitro ni los árbitros asistentes al cotejo entre Deportes Puerto Montt 1 Santiago Morning 5. Vergonzoso!!! pic.twitter.com/0D7Gij3yCZ — Enelcamarin.cl (@enelcamarin) June 17, 2023

“Así como la AFP nos exige una cantidad de normas para poder presentarnos y jugar, consideramos que desde su parte lo mínimo es cumplir con la organización y designación de un arbitraje de calidad para los partidos”, subrayaron.

Por otro lado, el partido de Wanderers vs Melipilla no se disputó por falta de ambulancia y tampoco se jugó el partido entre Unión España y Magallanes porque la “Academia” no tenía las suficientes jugadoras habilitadas.

Además, en la primera división, el duelo de Puerto Montt ante Santiago Morning solo se disputó con el árbitro principal, ya que no llegaron los jueces de línea.

La ANFP se demoró 280 días en dar inicio al Campeonato por el Ascenso. O sea, más de NUEVE meses tuvieron los clubes para prepararlo pero, ¿qué pasó? pic.twitter.com/BWGNsB1Pxr — ANJUFF Chile (@ANJUFFChile) June 17, 2023



Ante eso, la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino en Chile (Anjuff), emitió un comunicado en el que piden “que se apliquen las sanciones que correspondan y que esto sea una alerta para los clubes y la ANFP a trabajar como debidamente en la profesionalización del fútbol femenino”.