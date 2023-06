¿Cuándo te casas? ¿Vas a tener hijos?: El impacto de la presión social en la salud mental de mujeres

La presión social se manifiesta abiertamente a través del entorno familiar y social, haciéndose presente a través de comentarios persuasivos que maximizan la ventaja de ser madre por sobre otros intereses. Y a los 30 años, la edad en que probablemente se ha adquirido cierta madurez emocional, se camina hacia la estabilidad profesional y económica, las preguntas y comentarios en esta dirección se escuchan de manera más frecuente. ¿Cómo abordar la situación?

Probablemente los 30 es la edad en la que se ha adquirido cierta madurez emocional, se

camina hacia la estabilidad profesional y económica. Asimismo es una época de muchos

cambios que llevan a las mujeres a evaluar decisiones importantes como la formación de

una familia, a través del mantenimiento de relaciones de pareja estables o duraderas en el

tiempo que reporten esa seguridad.

Junto con ello la maternidad se va contrastando con lo que establece el estereotipo social,

que habla que a los 30 años “se debe” tener la vida resuelta en todo sentido, incluyendo

este aspecto.

La presión social se manifiesta abiertamente a través del entorno familiar y social,

haciéndose presente a través de comentarios persuasivos que maximizan la ventaja de ser

madre por sobre otros intereses, así como también surgen preguntas directas como por

ejemplo ¿para cuándo los hijos? o recomendaciones acerca de la madurez, que asegura el

ejercer el rol materno.

En este sentido, la presión social que recae en las mujeres puede afectar su bienestar

emocional, e incluso en los casos más severos y dependiendo del perfil psicológico,

ocasionar una crisis que se puede manifestar en forma de pensamientos y cuestionamientos

recurrentes, en estos temas:

• Reflexiones acerca de lo que he hecho o podría haber hecho mejor: El estereotipo dice

que debemos tener la vida resuelta, por tanto, el cuestionar nuestro presente en base a lo

que se esperaría de él, puede ocasionar frustración y desvalorización de los logros

obtenidos. Afectando significativamente la autoestima y comenzando a cultivar tendencias a

la desmotivación o la depresión.

• Maternidad: Este punto suele ser crítico especialmente para las mujeres que sueñan con

ser madres, ya que por un lado la fertilidad comienza a disminuir gradualmente a partir de

los treinta años, y por otro, empiezan a sentir la presión de su entorno.

Esto puede ocasionar frustración y cuestionamientos, ya que quienes sueñan con la

maternidad sienten que no han sido capaces de lograrlo y creen que no pueden satisfacer

las expectativas de la sociedad. Esto puede desencadenar la gestación de cuadros

depresivos, estrés y angustia. Dado que algunos comentarios incitan a la posibilidad de las

mujeres de quedarse solas, esto desde un punto de vista negativo, por tanto la maternidad

sería una alternativa a esto que se plantea como una realidad.

• Estar en pareja para no sentirse sola: Muchas mujeres que se sienten presionadas

socialmente para encajar con los estándares del “deber ser”, comienzan vínculos amorosos

con personas que no las satisfacen ni las hacen felices. Sin embargo, prefieren esta

alternativa a tener que estar constantemente respondiendo sobre su estado civil.

Mientras que algunas mantienen una relación de pareja que está desgastada y sin objetivos

en común, pero les da miedo terminar y volver a la soltería después de los treinta.

¿Cómo abordar la presión social?

Una herramienta importante que puede ayudar a manejar este tipo de comentarios, así

como las emociones que estos producen, es a resignificarlos de acuerdo con el contexto

personal, profesional y social que se encuentra cada mujer, es decir, si por ejemplo se ha

tomado la decisión de no ser madre por las razones que fuere, pensar en estos comentarios

surgen de las expectativas y normas que se han inculcado en las mujeres, desde la creencia

que ser madre es inherente al hecho de ser mujer.

Otro punto importante es observar tu historia desde un punto de vista positivo, apreciando

cada etapa y logro obtenido como parte de un proceso en el cual has obtenido un

aprendizaje. Esto ayuda a no caer en la frustración o en la comparación con otras personas,

también sirve para validar tus propias motivaciones y las prioridades que has establecido

para tu vida.

Mientras que las mujeres que sueñan con convertirse en madres y que pasaron las tres

décadas, deben comprender que la maternidad no debiese estar arraigada a la presión por

la edad, sino que más bien al momento en que cada persona se sienta preparada para serlo.

Así como también hago una invitación a cambiar el paradigma de que todas debemos ser

madres, ya que la decisión de traer un hijo al mundo es personal y no es una obligación para

las mujeres. Por tanto debemos ser empáticos, respetuosos y no opinar sobre temas que

para algunas personas eventualmente podrían ser delicados.

El empoderamiento femenino, también es la libertad de elegir y sentirnos seguras/felices

con lo que nosotras queremos y no con lo que el resto espera de nosotras, esto incluye la

maternidad, sus tiempos y sus decisiones.