Protección de la vida del que está por nacer, la enmienda que tensiona a la derecha

Según un artículo publicado por La Tercera, la oposición comenta en los pasillos del Congreso de Santiago que si hay un tema “en el que la derecha tiene que estar unida es en la protección del derecho a la vida”. Pero la que debería ser bandera de unidad tiene enfrentadas a “las tres bancadas del sector”; Republicanos, UDI, RN y Evópoli.

A juicio del periodista que escribió el artículo, la primera señal de esta división se dio desde el punto cero: el ingreso de las enmiendas. Allí Republicanos marcó la cancha a sus pares con una enmienda que protege la vida del “niño que está por nacer”. La bancada de RN presentó una indicación que protege la vida del ser humano que está por nacer y la maternidad con rango constitucional y la UDI optó por proteger la vida del que está por nacer, pero solo con rango legal como está presente en la constitución actual.

“Los problemas se acrecentaron la semana pasada, cuando el delegado republicano Luis Silva anunció que pese a haber defendido con fuerza su enmienda, tomaron la decisión de retirarla y desistir de la norma que protegía a lo que ellos denominaron ‘el niño que está por nacer’”.

Pese a que en el partido lo niegan, esto se puede deber al alto apoyo que distintas encuestas dan a ley de aborto en tres causales y “lo impopular” que se veía retroceder en esta línea, lo cual se sumó a la acusación oficialista que apuntó a que la indicación pondría en riesgo la legislación vigente.

Con el retiro de la enmienda, según indicaron la semana pasada desde el sector, se dio una señal a los partidos de gobierno y de Chile Vamos de apertura a buscar acuerdos, pero ese gesto tuvo una fuerte repercusión interna.

Algunas y algunos de las y los consejeros no quedaron satisfechos con la decisión ya que para muchos la protección robusta de la vida es un asunto de principios intransable e innegociable. Según La Tercera, el jefe de los asesores, Jorge Barrera, fue el encargado “de dar cuenta de la lógica jurídica que permitirá que, sin su enmienda original, aún puedan cumplir el objetivo de robustecer la protección de la vida”.

“Fuentes del partido comentan al diario que Barrera explicó que pese a desistir de su indicación, el plan es plegarse a una enmienda de unidad de propósito -es decir, que sea de consenso- con Chile Vamos y seguir una redacción similar a la enmienda UDI, la cual deja en manos de la ley la protección del que está por nacer, tal como lo hace la Constitución vigente”.

Esa cláusula debe ir acompañada sí o sí de la enmienda republicana que define que todo ser humano es persona situada en el artículo 1 del texto ya que, ambas normas en conjunto permiten proteger el principio que, para algunos, es intransable.

Pero luego apareció otro obstáculo: para lograr la unidad de propósito de toda la derecha se necesita que RN retire su indicación, lo cual detonó una fuerte discusión interna de la oposición protagonizada por la consejera de RN Ivonne Mangelsdorff, ante lo cual Republicanos le bajó el perfil.

Como única representante de RN en la Comisión de Principios (que regula el derecho a la vida) defiende con ímpetu una enmienda firmada por las y los cinco integrantes de su bancada.

Fuentes no identificadas le comentaron al diario nacional que el resto de los consejeros de RN transmitieron que ya no apoyan su propia enmienda y planean retirarla para plegarse a la UDI y junto con republicanos “armar la indicación de unidad de propósito”. Desde Chile Vamos comentan que la consejera de RN no va a ceder ya que se trata de un asunto de principios y pase lo que pase no va a retirar su enmienda.

“Decir que la ley protege la vida, le quitamos todo el valor. O sea, será el único derecho en esta Constitución que está protegido por ley y el resto en la Constitución, la seguridad, la libertad, la salud, las pensiones, la integridad física y síquica. Simplemente la enmienda de RN habla de una protección en todo el ordenamiento jurídico de toda vida, sin restricción, insisto, sin meternos en el aborto en tres causales y con protección a la maternidad”, apuntó Mangelsdorff a fines de agosto.

Esto se da en medio de los cuestionamientos alrededor de la consejera. Un reportaje de Canal 13 reveló detalles de la investigación que lleva la Fiscalía en su contra en el caso denominado cuentas corrientes, en donde el Ministerio Público indaga eventuales sobornos a funcionarios municipales para favorecer la adjudicación de licitaciones de asesorías financieras. El caso llegó hasta el presidente de RN, Francisco Chahuán, -quien hoy llegó hasta el Consejo para reunirse con Chile Vamos y consultado por el tema señaló que le gustaría “conocer más antecedentes, soy abogado y creo en la presunción de inocencia hasta que no se acredite lo contrario”, respondió.

La consejera subrayó que no quiere tocar la ley de aborto en tras causales y que si el oficialismo lo pone en duda está dispuesta a apoyar un transitorio que lo diga de manera explícita.

La presión de la oposición es alta porque sin la firma de Mangelsdorff, la enmienda no puede ser retirada y si no se retira, debe someterse a votación, lo cual puede obligar a la oposición a votar en contra o abstenerse de una enmienda que para varios representa un principio innegociable.