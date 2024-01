En 2022 más del 50% de empresas enfrentó denuncias de acoso laboral y más del 37% por acoso sexual

El 12,5% de las empresas no cuenta con políticas de prevención y gestión para acoso laboral. Mientras que el 35% no cuenta con programas de capacitación en acoso laboral y el 32,5% no tiene para acoso sexual.

Estudio revela la existencia de brecha de género en la distribución global de hombres y mujeres en empresas. En términos de diversidad, el 60,7% de los puestos son ocupados por hombres y el 39,3% por mujeres. Esta disparidad aumenta en la alta gerencia y directorios, con solo un 18,8% y un 18,1% de mujeres respectivamente. Respecto a los resultados de este informe realizado en conjunto por el Instituto de Directores de Chile, Fundación ChileMujeres y la Organización Internacional del Trabajo, la gerenta general de ChileMujeres, María José Díaz, declaró que “para ir cambiando esto, las empresas deben revisar sus políticas y procesos internos, estableciendo metas específicas para aumentar la representación de mujeres en todos los niveles, especialmente en roles de liderazgo. Iniciativas que apuntan a esto son, por ejemplo, evaluar y ajustar los procesos de selección y promoción de personas, buscando eliminar posibles sesgos de género, establecer políticas tanto para madres como para padres que fomenten la corresponsabilidad en las labores de cuidado y crear programas específicos para incentivar la participación y desarrollo de las mujeres, facilitando mentorías y programas de capacitación que apoyen su crecimiento profesional”. En relación a acoso laboral y sexual, el Primer Informe de Equidad Empresarial y Buen Gobierno, demuestra que el 12,5% de las empresas declara no contar con políticas de prevención para gestionar el acoso laboral y sexual. Además, el 35% no cuenta con programas de capacitación en la materia y el 32,5% no tiene programas de capacitación en acoso sexual. Durante el año 2022, el 52,5% de las empresas recibió denuncias de acoso laboral, mientras que el 37,5% enfrentó denuncias de acoso sexual. Esto destaca la urgencia de fortalecer las medidas preventivas y de gestión en estos ámbitos. En este contexto, la promulgación de la ley de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, conocida como ley Karin, presenta un desafío significativo. En ese sentido, Díaz enfatiza en la idea de que las empresas deben prepararse e ir adelantando los nuevos requerimientos, que representan avances sustantivos y un cambio de paradigma que deben tener las organizaciones. “En el caso de la ley Karin, esta establece que las relacionales laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que implica la adopción de medidas como elaborar un protocolo de prevención y capacitar a todas las personas de la organización”, comenta. Respecto a la adaptabilidad laboral, las cifras varían. Del total de personas con jornada laboral, el 87,0% trabaja a tiempo completo y el 13,0% a tiempo parcial. De los que tienen jornada completa, el 64,2% son hombres y el 35,8% son mujeres. En cambio, en jornada parcial, el 34,3% son hombres y el 65,7% son mujeres. En relación al teletrabajo, el 12,1% de las personas laburan en esta modalidad, siendo el 13,2% mujeres y el 11,5% hombres. Respecto a formalidad laboral, el 87,7% de las personas posee un contrato a plazo indefinido. En cuanto a la promoción de medidas de corresponsabilidad en las entidades, se constata que el 35% cuenta con políticas de posnatal que establecen un período de descanso superior al legalmente vigente. Respecto a los resultados de buen gobierno corporativo, el 95% de las empresas demuestran un fuerte compromiso con la sostenibilidad, integrando enfoques ambientales, sociales y de respeto a los derechos humanos. Además, el 91,3% está comprometido en satisfacer las necesidades de sus grupos de interés principales. Sin embargo, solo el 62,5% de las empresas están actualmente trabajando activamente en abordar este proceso. Por otra parte, sólo el 52,5% de las empresas mencionan realizar visitas anuales por parte del directorio para comprender la realidad operativa, a pesar de que estas visitas son fundamentales para tomar decisiones estratégicas. Aunque el 90% identifica áreas de capacitación para los miembros del directorio, sólo el 55% detecta barreras culturales que limitan la inclusión y diversidad, evidenciando la necesidad de un enfoque más holístico en esta área. Por último, el estudio revela que el 77,5% de las empresas tienen planes de compensación para altos ejecutivos, asegurando que la remuneración se ajuste al desempeño y las responsabilidades. Sin embargo, solo el 47% de ellas sigue los códigos internacionales de buen gobierno corporativo. A pesar de ello, el 95% informa tener códigos de ética o conducta establecidos.