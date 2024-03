Cámara Baja aprueba Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles seis de marzo, luego de siete años en el Congreso, la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, más conocida como Ley Integral contra la violencia, y será promulgada en el Diario Oficial.

La iniciativa establece un marco normativo para abordar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de su género, que establece las bases y lineamientos para su abordaje, y los deberes de los distintos órganos del Estado en esta materia, acorde a los compromisos emanados de la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional suscrito y ratificado por Chile desde 1996.

✅ A LEY | La Cámara ratifica, en último trámite, el proyecto de ley integral sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se despacha del Congreso. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 6, 2024

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, manifestó su alegría ante la aprobación del proyecto, y declaró que “estamos muy contentas de que la votación haya sido transversal, tanto en la Cámara como en el Senado, porque eso nos muestra que la violencia contra las mujeres es una prioridad que debe ser de Estado y que no está circunscrita tan solo a un sector”.

Además, enfatizó que este proyecto va a permitir mejorar las medidas de protección, darle mayor seguimiento a las víctimas, fortalecer el rol de representación jurídica de las víctimas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género; establecer un sistema de gestión para acompañar a las víctimas en su proceso, “no solamente una vez que inicia el juicio, sino mucho antes, para que podamos llegar antes y mejor”, puntualizó, además de establecer limitaciones para que los femicidas hereden los bienes y recursos de sus víctimas.

La ley define el concepto de violencia de género y sus distintas expresiones, como la física, psicológica, sexual, económica, gineco-obstétrica, entre otras. Desde un enfoque preventivo, el objetivo es propiciar la elaboración e implementación de planes, programas y protocolos para su prevención.

Asimismo, durante su intervención en Sala, la ministra resaltó la importancia de aprobar esta ley como una medida urgente y necesaria para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género en el país. Destacó algunas de las mejoras y avances que incluye el proyecto de ley, como el fortalecimiento de la representación jurídica para las víctimas, la creación de un nuevo sistema de gestión para su atención, y la ampliación de la red de centros de atención especializada en regiones.

La diputada Carolina Marzán (PPD), destacó en su intervención que desde que se ingresó este proyecto el 5 de enero de 2017, ha habido 317 femicidios hasta la fecha. “Hoy no quiero nombrar a ninguna mujer particular, porque son rostros sin vida, hoy este proyecto llega tarde para todas aquellas mujeres que ya no están con nosotros”. Destacó la incorporación de hijas e hijos como víctimas directas de la violencia de género que viven sus madres o cuidadoras, y la restitución en el Senado de la violencia gineco-obstétrica como agravante, e hizo un mea culpa por no haber defendido la iniciativa en su minuto.

Asimismo, diputada Emilia Schneider (CS), al igual que Camila Rojas (Comunes), felicitaron el compromiso de la ministra de la Mujer en impulsar este proyecto que lleva más de siete años en el Congreso.

En esta misma línea, la diputada Gael Yeomans (CS), afirmó que este proyecto no se discute por el 8 de marzo que se aproxima, ni tampoco por el mes de la mujer.

“La aprobación de esta ley les dice directamente a la sociedad que en este país la violencia contra la mujer en todas sus formas es algo que no permitiremos. Porque sí, colega, necesitamos esta ley porque la violencia en la sociedad existe y sabemos que existe cada vez que escuchamos a los diputados republicanos intervenir en este tipo de proyectos”, puntualizó la parlamentaria, y recordó algunos dichos de la bancada de oposición, como “las mujeres violadas no se desviolan”, “el acoso sexual es pasado los 18 años de edad”, “hay violaciones que no son violentas”, “no es solo la voluntad de los hombres de abusar, sino también de las mujeres de ser abusadas”, para luego emplazar a los diputados republicanos por votar en contra del proyecto.