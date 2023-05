El músico británico Ed Sheeran gana juicio sobre presunto plagio en Estados Unidos

El fenómeno del pop británico Ed Sheeran no plagió “Let’s Get It On” de Marvin Gaye al componer su éxito “Thinking Out Loud”, dictaminó este jueves un jurado estadounidense.

Ed Sheeran se levantó y abrazó a su equipo después de que los miembros del jurado dictaminaran que creó su canción de forma “independiente”, según un reportero de la AFP dentro de la sala del tribunal de Nueva York.

Justo este viernes 5 de mayo, el cantante británico Ed Sheeran pondrá a la venta su nuevo álbum “-” (el signo de la sustracción), en el que recoge “el miedo, la depresión y la ansiedad” que experimentó en 2022 cuando ocurrieron varias desgracias en su vida.

Sheeran ha hecho el anuncio en Twitter, donde, junto a una foto de él trabajando hecha por la estadounidense Annie Leibovitz, cuelga la imagen de dos páginas de su diario en las que explica la inspiración tras su obra. “Había estado trabajando en ‘Subtract’ durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que creía que debería ser”, escribe.

Sheeran en “espiral de miedo, depresión y ansiedad”

“Luego, a principios de 2022, una serie de eventos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte”, lo que le llevó a crear nuevo material que reflejara sus “pensamientos más profundos y oscuros. En el lapso de un mes le dijeron a mi esposa embarazada que tenía un tumor, sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto”, revela.

Luego, su mejor amigo Jamal murió repentinamente y además le demandaron ante la Justicia británica por presunto plagio, un caso que ganó. “Estaba en una espiral de miedo, depresión y ansiedad. Sentí que me ahogaba, con la cabeza debajo de la superficie y mirando hacia arriba, pero sin poder salir a por aire”, dice el artista de 32 años.

Sheeran confiesa que este disco, distribuido por Atlantic Records y parte de una serie titulada como varios símbolos matemáticos, es como “abrir la trampilla” de su alma. Asegura que por primera vez no está hecho para que guste al público sino para reflejar con “honestidad” en qué punto está en su “vida adulta”.