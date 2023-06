Brusca caída de la producción editorial divide al mundo literario

Mientras algunos lo achacan a la pandemia, otros desconfían del Informe Estadístico ISBN 2022, a partir del cual se realizó el diagnóstico dramático de la Sociedad de Escritores de Chile. Todo esto, mientras hoy comienza la Furia del Libro, uno de los principales eventos de las editoriales independientes.

La voz de alerta la dio la Sociedad de Escritores de Chile (SECH), específicamente su presidente David Hevia. En mayo pasado, denunció una fuerte caída de la producción editorial, basándose en las cifras del recién publicado Informe Estadístico ISBN 2022.

Entre otros aspectos, advirtió que los títulos de filosofía publicados cayeron un 22,7% respecto del año anterior, al tiempo que los de ciencias puras se hundían un 15,8%, seguidos de cerca por los de educación, donde el descenso fue de 13,6%.

Además le resultó “particularmente preocupante” verificar que la merma en títulos de literatura infantil fue de 29,4% y que solo el 9,18% de los textos se origina en las universidades del país.

Te podría interesar:

Preocupación de científicos

La caída de los títulos de ciencia es un tema de preocupación para figuras del área como el astrónomo José Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas.

“Chile es un país donde no se publica mucho y de pequeños números. Es una pena que, en vez de ir progresando e ir aumentando, vayamos disminuyendo. En realidad, el problema es que no hay un fomento de la lectura, no hay un fomento por transversalizar la cultura en el país y los libros de ciencia son siempre postergados”, lamenta.

Maza insistió en la importancia de la ciencia y el método científico para enfrentar el mundo, sobre todo en uno del siglo XXI y en momentos de polarización, terraplanismo y otros retrocesos.

“A través de la ciencia podemos enseñar a pensar, a razonar, eso los niños tienen que saberlo desde chiquititos. Es muy importante enseñarles ciencia a los niños, desde prekínder para adelante”.

Las causas

Para Octavio Espinoza, editor de Cormorán Ediciones, la producción editorial nacional ha disminuido de forma alarmante después de la pandemia.

“Donde antes se publicaban anualmente cinco libros, hoy se publican de dos a tres libros”, asegura.

En su opinión, las causas que explicarían este fenómeno son múltiples. Una es el excesivo aumento de los costos del ítem insumos (papel, tinta, insumos de maquinarias, entre otros), tanto que los precios nacionales se encuentran tan elevados que han surgido alternativas desde el extranjero, como China, por los bajos costos de producción. Aunque, claro, esto implica esperar tiempos más extensos en la entrega del producto físico (libro).

En segundo lugar, según este editor, la importación de libros desde el extranjero es una piedra en el zapato para la producción nacional y un “resabio colonizador extranjerizante” en las librerías nacionales, las que sobreviven a duras penas.

“El Estado debería considerar la producción editorial nacional como un medio para mejorar la educación, el acervo cultural de un país, creando más políticas públicas que subvencionen la creación, edición y publicación editorial a nivel país”, opina.

Añade un punto no menos importante, que se refiere a la compra y adquisición de libros para la implementación de las bibliotecas escolares, a través del Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA), que depende del Ministerio de Educación, pues representa una gran inversión a nivel país.

Sin embargo, la licitación de esta adquisición cuenta con un 80% de libros pertenecientes a editoriales extranjeras, mayoritariamente españolas, y un 20% de títulos de editoriales nacionales, “dejando entrever una gran desigualdad que afecta a la industria editorial nacional, la que no tiene nada que envidiarles a las editoriales de otros países”, en sus palabras.

Desacuerdo

Sin embargo, no todos están de acuerdo con este diagnóstico. Uno de ellos es el editor Arturo Infante, director de Editorial Catalonia y miembro de la Corporación del Libro.

“Las cifras que provocan el comentario no me parecen tan diferentes de las habituales en los últimos años y, si se desagregan, mostrarían un estancamiento más que un retroceso. Si se quiere sacar conclusiones de la situación de lectura en Chile, los resultados del ISBN son insuficientes”, afirma.

Para él, estas cifras solo dan cuenta de las novedades que aparecen cada año y no de las reediciones, que son el fuerte de la lectura.

“Esto solo acusa la falta de datos sobre el libro y la lectura en Chile, un gran vacío que por años no han sabido llenar ni gobiernos ni universidades. Una fatalidad, ya que todas las decisiones sobre la política del libro y la lectura se toman desde esta precariedad y a puro olfato”, sostiene.

Cifras engañosas

Un diagnóstico similar comparte el editor y escritor Felipe Reyes. Para él, las cifras también resultan “engañosas”, sobre todo tomando en cuenta la pandemia, que causó incertidumbre, y reconociendo que los precios del papel se dispararon.

“Es lógico que se iban a contraer, que iban a disminuir los números de publicaciones, porque la mayoría de las editoriales en Chile son de pequeño o mediano formato”, señala.

“Si una editorial publicaba diez libros, publicó tres. Se retrasaron los programas, los calendarios. Pero creo que habría que medirlo en un periodo sin esa coyuntura”, precisa.

Conclusiones

Finalmente, entre sus conclusiones el propio informe señala que, al observar el comportamiento de la producción informada para los últimos ocho años, se ve una tendencia creciente de publicaciones en el tiempo, con dos excepciones.

“Una el año 2019 donde se informaron 961 títulos menos que el año anterior, lo que equivale a una caída de 11,77%”, indica.

“La otra excepción es lo registrado para 2022 que es menor en 243 títulos respecto al año anterior, lo que equivale a una caída más atenuada en el registro de un 2,85%”, agrega.

Sin embargo, matiza al señalar que en los años 2020 y 2021, que corresponden mayoritariamente al periodo de pandemia de COVID-19, “la producción editorial no se vio afectada o disminuida y sí creció dentro de la tendencia general observada”.

Para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, súmate a nuestra comunidad Cultívate, el Newsletter de El Mostrador sobre estos temas. Inscríbete gratis AQUÍ