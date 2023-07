Los 12 artistas latinoamericanos vivos más cotizados y quienes les siguen

Si bien Latinoamérica en su conjunto representa solo el 4% de las ventas de la industria del arte a nivel global, cada año esa cifra se supera, hay más museos, ferias, bienales, galerías y publicaciones. Cada país (en un esfuerzo público y privado) tiene el deber de apoyar a sus artistas, y aunque, cada vez menos la procencia de un artista no es un determinante para el mercado, siempre su origen nos remitirá ciertamente a su imaginario, a la construcción de su identidad, que en definitiva es donde se aloja y refleja nuestra alma común.

No es necesario morir para ser un artista consagrado y ganar dinero. Hay algunos, no muchos, que logran reconocimiento y fortuna estando vivos. En Latinoamérica hay al menos cuatro artistas que han superado el millón de dólares por obra y lo mejor para ellos, es que pueden disfrutar de ese éxito. Si bien hay artistas que no les interesa, legítimamente, ganar enormes sumas de dinero y se contentan con un buen pasar, concentrándose en su actividad creativa, existen otros que muchas veces, a pesar de sí mismos, se encuentran frente a cuantiosas cifras que reparte el mercado del arte. En este reportaje nos atendremos a los números que establece el mercado secundario, es decir, el de las subastas públicas, porque son cifras reales y no meramente especulativas.

Ahora bien, no todas las obras de un artista consolidado tienen el mismo valor, este dependerá de la calidad de la obra, de su formato, del año en que se establece su descubrimiento, de las exposiciones y publicaciones que disponga entre otros factores, que incidirán en que esa obra se incluya en el circuito de valor.

El artista latinoamericano vivo que posee la mayor cotización de su obra es, sin lugar a dudas, el colombiano nacido en Medellín, Fernando Botero (1932). Su primer ingreso a subastas publicas fue el año 1992 y desde ahí sus precios fueron escalando de forma progresiva año a año, consolidándose hoy como uno de los pintores y escultores más cotizados del mundo.

En el caso de Botero, son sus esculturas de gran formato, sobretodo de los años 90, realizadas en bronce con patina negra, las que obtienen las mayores cotizaciones. En 2022 alcanzó 4.3 millones de dólares en un remate de Christie’s en Nueva York con “Man on a horse”. Si bien sus esculturas son las más apreciadas, al menos seis de sus oleos han superado los dos millones de dólares. Sin embargo, ese dinero no necesariamente ha llegado a Botero, pues seguramente la mayoría de ellas fueron vendidas años atrás por el artista a un coleccionista o galerista que con certeza obtuvo una alta rentabilidad de esa inversión. Igualmente, todo lo que sale de su taller-fundición en Pietrasanta, la Toscana, Italia, se vende a altos precios. De hecho, Botero es el artista numero 77 más cotizado de la historia.

Botero partió a los 12 años, vendiendo una acuarela, (literalmente) por dos pesos colombianos. En la actualidad, sus obras se encuentran en los museos más importantes del mundo como el Moma de Nueva York y el Louvre de París. Hasta tiene su propio museo en la cuidad de Medellín. De esa forma, este colombiano de orígenes humildes, autodidacta y “trabajólico” es reconocido en los cinco continentes.

Beatriz Milhazes (1960), se ubica en el segundo lugar. Se la reconoce como la artista más exitosa de Brasil. Superó en 2012 los 2 millones de dólares en una subasta en Sotheby´s, y al menos 12 de sus obras han alcanzado precios sobre el millón de dólares. Su estilo, que se enmarca dentro del modernismo brasileño, con temas alrededor de las artes decorativas, la moda, la geometría y un uso del color placido y ligero, hacen que sus lienzos en acrílico y collage sean una apuesta segura. Sus obras están en la colección permanente del MoMa, del Guggenheim y del Reina Sofía entre otros museos. Cuenta con el respaldo de grandes coleccionistas y de potentes galerías como Cubo Blanco en Hong Kong y Londres y James Cohano Galería en Nueva York.

El caso del cubano Tomas Sánchez (1948), es emblemático. No sólo sus obras han obtenido precios exorbitantes, como “Llegada del caminante a la laguna” de 1999, que alcanzó la cifra de 1.8 millones en 2022 en Christie’s, sino que también sus obras tienen una frecuencia en subastas aún mayor que las de Botero. Son objeto de una puja continua entre coleccionistas, sobretodo en una de las plazas más importantes del mundo como es del Estado de Florida, específicamente en Miami. Con 74 años este cubano nacido en Cienfuegos, proveniente de una familia dedicada a la zafra, sorprende en cada temporada al mercado, atrayendo a coleccionistas que lo han elevado a la categoría de artista de culto. Ya desde principios de los noventa este artista superaba los 500 mil dólares en el mercado de subastas. Se ubica en el lugar 426 de la calificación mundial. A esto se suma el trabajo de galerías de renombre que colocan frecuentemente sus piezas en subastas, como la ya legendaria Cernuda Center y la reconocida y poderosa galería Gary Nader, ambas en Miami.

La brasileña Adriana Verejao (1964), alcanzó con “Parede com Incisões a la Fontana II” (2001), 1.7 millones de dólares y tiene un promedio sobre los 600 mil en subastas. El mercado local brasilero ha sido determinante en los precios de Verajao. En los años noventa tuvo un reconocimiento internacional de su obra lo que catapultó sus precios. Casi de la noche a la mañana, lo que costaba en ese momento 16 mil dólares tiene hoy precios que sobrepasan los 400 mil. Si bien existen criticas en torno al efectismo de su trabajo, sus investigaciones y la poética profunda de su cuerpo de obra, sobre todo sus azulejos, siguiendo la rica tradición ibero lusitana, con ranuras que sobresalen de la obra y que reflexionan sobre el periodo de la dominación colonizadora, sirven de tapaboca ante la envestida conservadora y restauradora del arte que tiene hoy por hoy varios seguidores en nuevos teóricos y críticos.

Esto último nos lleva al quinto puesto, el mexicano Gabriel Orozco (1964), quien está en el ojo del huracán, al ser sindicado, por esta nueva corriente restauradora, como el artista icono del efectismo, la faramalla y la pirotecnia del arte contemporáneo. Especialmente por Avelina Lésper critica de arte que se ha empecinado en devaluar de la obra de Orozco. Sin embargo, a pesar de esas feroces criticas, el 2018 en Sotheby´s se subastó una obra suya en 795 mil dólares. Siendo sus temperas, como homenaje al arte geométrico, las más cotizadas alcanzado los 500 mil dólares. En 1994 llega a New York con una instalación que desató muchas críticas porque en tapas de yogures escribió poesías. También su caja de zapatos en la bienal de Venecia desató un vendaval de controversias y así suma y sigue, lo que ha hecho que su trabajo este en la boca de la prensa y de especialistas, para bien o para mal. Igualmente tiene un grupo selecto de galerías y coleccionistas que lo respaldan.

En sexto lugar se encuentra el uruguayo Pablo Etchegaray (1954). Este escultor radicado en Italia, obtuvo en el 2021, 649 mil dólares en Sotheby´s por una escultura de mármol de carrara de 2 metros de alto. Sus obras de sorprendentes tamaños tienen una fuerte demanda en Europa, especialmente en Francia. Varias de ellas se encumbran sobre los 300 mil dólares y está en ascenso.

En séptimo lugar está la colombiana Doris Salcedo (1958), quien con sus esculturas se ha encumbrado sobre los 665 mil dólares que alcanzó en 2015 en una subasta de Phillips y posee varias obras sobre los 500 dólares. Esta artista tiene un amplio reconocimiento internacional y sus obras aparecen con frecuencias subastadas en la casa Bogotá Auction, es el plato preferido de ferias como Arcos y bienales. Hay una persistente demanda sobre todo de sus muebles que, despojados de su aire familiar, nos remiten a situaciones de desamparo y dolor, como critica a la situación política colombiana. Hay detrás de su obra un nutrido grupo de textos teóricos y críticos que avalan su trabajo, múltiples premios internacionales, que junto con precios en continuo ascenso nos señalan a una artista plenamente vigente.

En octavo lugar encontramos al carioca Cildo Meireles (1948). Este es un artista conceptual de amplio reconocimiento internacional, sus obras son diputadas por museos y coleccionistas avezados en todo el mundo. Su reputación como teórico y la lucidez de sus escritos lo han transformado en una leyenda dentro de los artistas jóvenes. En 2015 una escultura-instalación suya llegó a rematarse en 641mil dólares, siendo su serie de técnica mixta “Jogo de Velha” muy codiciada, marcando sobre los 200 mil dólares por cada pieza.

El cubano Roberto Fabello (1950), aparece en noveno lugar. Un óleo sobre tela de su autoría, fue subastado en 2022 en Christie´s Nueva York, 579 mil dólares. Ha colocado al menos diez obras sobre los 100 mil dólares y posee una alta demanda de galerías y coleccionistas en Estados Unidos. Sus precios han crecido exponencialmente desde los años noventa, siendo “sus gallos de peleas” los más apetecidos. Es un dibujante excepcional y el uso de la tinta a pincel lo ha catapultado al sitial de maestro. Hoy por hoy aparece con regular frecuencia en los remates de Christie´s y Sotheby´s.

El décimo lugar lo ocupa el argentino, Guillermo Kuitca (1961), quién llegó en el 2022 en Christie´s, a los USD$567mil, y ya ha pasado varias veces el medio millón. Su obra es ampliamente valorada en su país, transformándose en un icono de las artes visuales. Desde su taller en Belgrano, Buenos Aires, salen obras que tienen una inmediata demanda en el mercado interno argentino. Sus colchones con mapas se han consagrado como un objeto de culto por museos y coleccionistas.

En el onceavo lugar está la colombiana Olga de Amaral. (1932). En Nueva York el año 2018 se remató una obra suya en técnica mixta, de hojas de oro con yeso sobre una tela de lino, en 555 mil dólares. La cifra de sus ventas anuales ha crecido enormemente estos últimos años. La utilización de materiales de oro en su obra es su sello distintivo. Coleccionistas de todo el mundo están al acecho de su proxima producción.

En el doceavo encontramos al grupo cubano “Los Carpinteros”, compuesto por Dagoberto Rodríguez (1973) y Marco Castillo (1972) que alcanzaron con una obra de su autoría, el 2018 en un remate de Christie’s los 476 mil dólares, y sus esculturas en madera bordean los 50 mil. Además, son favoritos de ferias y bienales, con un trabajo serio y dedicado han conseguido consagrarse en el mercado internacional.

Los artistas vivos en Latinoamérica que siguen en esta lista según su país de origen son los siguientes :

En México, Eduardo Terrazas (1936) con la serie “Possibilities of a Structure, subseries of Cosmos” del 2016, Una Pintura con técnica mixta, en una subasta en línea, superó en Christie´s, Reino Unido, los USD$100mil y tiene varias obras sobre los USD$50 mil.

También con altas cotizaciones están: Aliza Nisenbaum (1977), Damián Ortega (1967) José Dávila (1974) y Carlos Amorales (1970).

En Argentina, los artistas vivos con mayor cotización en el mercado de subastas se encuentran: Adrián del Villar Rojas (1980) que llegó este 2021 por sobre los USD$100 mil en una subasta de Christie´s. La reconocida artista Marta Minujin (1943) quien ha obtenido un crecimiento sideral en sus precios. Tomás Saraceno (1973) con varias obras sobre los 50 mil dolares, y la cotizada Liliana Porter (1941) sobretodo en el mercado norteamericano.

En Chile, la gran mayoría de los artistas con alta cotización de su obras viven fuera de su país, Es el caso de Alfredo Jaar (1959) de alta importancia en el mundo intelectual con su obra visual política, Iván Navarro (1972) quien colocó una obra en Christie´s por sobre los USD $130 mil. El hiperrealista Guillermo Muñoz Vera radicado en España que ha cotizado por sobre los USD $100 mil . Luego hay una generación de artistas muy prometedores quienes han alcanzado precios excepcionales en ventas privadas, es el caso de el pintor Víctor Castillo (1973) radicado en L.A. USA y de el streetart Dasic Fernández (1986) que ha sorprendido con sus enormes murales a espectadores de cuatro continentes, tiene obras en Japón, Turquía, Arabia Saudita, New York y Chile. Además, su oleos tienen una alta demanda en el mercado norteamericano, con sus 37 años se presenta como un muy buen prospecto de inversión.

Cuba, tiene por lejos el mayor grupo de artistas vivos con alta cotización en el mercado de subastas estos son: Julio Larraz (1949) Es un artista con un amplio mercado, sobretodo en Miami. El año 2011 en un remate en Christie´s obtuvo por su obra “Bingham at Noon” de 1993, los USD$326 mil, y posee varias obras por sobre los USD$200mil. Hace décadas está permanentemente en subastas. Manuel Mendive (1944) un artista legendario en Cuba, que aparece continuamente en subastas y ha sobrepasado los USD$100 mil. Manteniendo sus precios por sobre los USD$30 mil. José Bedia (1959) es un importante artista, permanentemente en subastas, en el 1999 alcanzó en Christie´s los USD$68 mil, se esperaba un crecimiento de sus valores pero se detuvo en la última década, igualmente posee un núcleo duro de coleccionistas por lo cual esta baja se puede revertir prefectamente. Otros artistas como Zaida Del Rio (1954), Nelson Domínguez (1947) Juan Roberto Diago (1971) y Kcho (1972) han ingresado al mercado de subastas pero no han superado los 50 mil dólares, pero sin duda sus obras son de gran calidad he importancia.

En Brasil, Vik Muniz (1961) Es un carismático artista de mediana edad, muy de moda actualmente. Sus trabajos, sobre todo en fotografía, han alcanzado precios sorprendentes. Una foto de pequeño formato (36x28cm), de una edición de 8 ejemplares, se transó en Christie´s en USD$293 mil. Todo un record para un fotógrafo en plena actividad. Sonia Gomes (1948) que el 2021 con una obra subastada en Philips de NY partió con un estimado USD$12mil llegando a un remate final de USD$138mil, es un ejemplo de una puja con muchos postores. Ernesto Neto (1964) ha dado que hablar, sus instalaciones, han alcanzado los USD$75mil en Christie´s el 2022 y se espera un repunte de sus precios.

En Venezuela, Arturo Herrera (1959) Es un ejemplo a considerar en relación a la fluctuación de precios; si bien obtuvo el 2012 USD$389mil por una obra del 2003. Otra obra del mismo tamaño y periodo fue rematada el 2021 en USD$40mil. Esto demuestra que el máximo precio de subasta no necesariamente tiene una continuidad en el tiempo. Hay que buscar un promedio y sobre todo tener en consideración los precios de los últimos cinco años. Pero como es un artista vivo y en plena actividad que puede repuntar sus precios perfectamente. Jacobo Borges (1931) Es un reconocido pintor venezolano que si bien alcanzó los USD$ 66mil, la trascendencia de su obra no se ha reflejado en el mercado de subastas, aunque posee una gran demanda interna en su país, seguramente cuando sus obras más emblemáticas aparezcan en el mercado secundario, alcanzarán altos precios.

