Audio revela pago “en negro” a exfuncionaria de La Florida que denunció maltrato laboral

Una nueva polémica se destapó en el municipio de La Florida, liderado por Rodolfo Carter (UDI), debido a la revelación de un audio que da cuenta de una oferta “en negro” recibida por una funcionaria municipal que quedó sin trabajo tras denunciar maltrato laboral.

Según reporta radio Biobío, la mujer acudió a conversar con Hugo Herrera, exjefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la comuna, el pasado 22 de enero.

En la instancia, el funcionario le ofreció un cargo en la Municipalidad de Puente Alto, liderada en ese entonces por Germán Codina (RN), en base a un acuerdo entre alcaldes, y le juró que le iban a pagar su último mes de sueldo.

“Hay detalles que no tiene por qué saberlos, pero ya son conversaciones mucho más políticas. Y eso de ahí ya como que te amarra más. Para todos. Tanto para allá como para acá. Cuando un alcalde habla de alcalde a alcalde y se piden favores políticos, no hay mucho margen para decir que no”, le indicó Herrera a la mujer.

Sobre el sueldo, Herrera agregó que “va a ser una plata que le va a llegar a usted. Cuando tenga la plata, yo le voy a escribir, le voy a decir: ‘Mándeme su cuenta’. Y yo le transfiero. Por eso le digo, la plata le va a llegar a su cuenta”.

“Estamos haciendo todo lo posible para sacar esa plata. Porque como le digo, no va a ser una plata que va a salir… porque usted no me va a hacer ninguna boleta. Va a llegar a su cuenta. Por eso le digo. Usted no se preocupe cómo, pero va a llegar a su cuenta. A lo mejor si no son los últimos días de enero, van a ser los primeros de febrero. Pero estamos en eso”, añadió Herrera.

Dicha conversación quedó registrada en un audio que grabó la misma mujer, para tenerlo como evidencia en caso de que no se cumpliera lo acordado.

Sin embargo, con el correr de los días, a su casa llegó un sobre con dinero en efectivo. En concreto, recibió $606 mil, por lo que aún faltaba dinero para cubrir su sueldo en totalidad.

Esto asustó a la mujer, por lo que decidió denunciar la situación y dio paso a una investigación reservada de Fiscalía.

De acuerdo al citado medio, desde el municipio reconocieron que intentaron conseguirle trabajo en la comuna vecina a la exfuncionaria, aunque aclararon que el pago no es dinero sucio, sino un “aporte” solidario de otros trabajadores.