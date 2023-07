Pedro Pascal recibe tres nominaciones a los Emmy 2023, incluyendo Mejor Actor por “The last of us”

El actor chileno recibió también otra nominación por su participación en Saturday Night Live y como Mejor Narrador tras su trabajo como voz en off en la serie de “Patagonia: Life On The Edge Of The World”. Además, el compositor chileno Cristóbal Tapia de Veer fue nominado a Mejor composición musical en serie de drama por la segunda temporada de “The White Lotus”.

La Academia de la Televisión de EE.UU. nominó este miércoles al chileno Pedro Pascal (“The Last of Us”) en la categoría de mejor actor en serie de drama para la 75 edición de los Emmy, prevista para el 18 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

Además, el actor recibió otras dos nominaciones como mejor invitado por su participación en Saturday Night Live, además de estar por tercera vez compitiendo por ser el Mejor Narrador tras su trabajo como voz en off en la serie de CNN Patagonia: Life On The Edge Of The World.

Sin embargo, Pascal competirá con Kieran Culkin (“Succession”), Bob Odenkirk (“Better Call Saul”), Brian Cox (“Succession”), Jeremy Strong (“Succession”) y Jeff Bridges (“The Old Man”).

Entre los finalistas para este apartado no figuraba un intérprete latino desde que Jimmy Smits fuera seleccionado gracias a su papel de Bobby Simone en “NYPD Blue” en 1999.

La posible nominación del chileno había cobrado fuerza en los últimos meses después de la enorme aclamación popular que suscitó su papel de Joel en la primera temporada de la serie posapocalíptica “The Last of Us” (HBO), que lo erigió en todo un fenómeno mediático en Hollywood.

Otro chileno nominado

Además de Pedro Pascal, el compositor Cristóbal Tapia de Veer fue nominado a Mejor composición musical en serie de drama por la segunda temporada de “The White Lotus”.

El músico se enfrentará a Andor, The last of us, Succession y Merlina.