Google Maps incorpora a su plataforma 46 sitios de memoria de Chile

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de la secretaría ejecutiva de la IDE Chile y la Subsecretaría de Derechos Humanos, a 50 años del Golpe de Estado.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la Subsecretaría de Derechos Humanos, lanzaron el proyecto “Sitios de Memoria Chilenos en Google Maps”.

La iniciativa tiene su origen en una colaboración entre el Ministerio de Bienes Nacionales a través de la secretaría ejecutiva de la IDE Chile y la plataforma Google que permitirá la incorporación a Google Maps de 46 sitios de memoria que cuentan hoy con Declaratoria de Monumento Nacional en calidad de Monumento Histórico, y por lo tanto han sido reconocidos por el Estado de Chile en esta categoría particular de protección, que otorga el Consejo de Monumentos Nacionales.

El catastro general de ex centros represivos a la fecha consta de 1.024 sitios detectados conjuntamente por los integrantes de la mesa gubernamental que está compuesto por la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Archivo Nacional y el Consejo de Monumentos. En la medida que los sitios de memoria vayan creciendo irán sumándose a lo ya dispuesto en la plataforma Google Maps.

El Ministerio de Bienes Nacionales viene trabajando en la temática de sitios de memoria desde hace varios años y se propuso recuperar un sitio por región para ser entregado a las organizaciones de derechos humanos y la comunidad organizada.

Para ese objetivo, confeccionó un catastro de la propiedad fiscal utilizada como centros de detención y tortura, el que luego fue sistematizado por los organismos públicos que conforman la red por los derechos humanos en el Estado, información que hoy es la base para el proyecto con Google.

Google Maps ha impulsado iniciativas similares en otros países del mundo como Argentina, Alemania y México.

A continuación, el listado de sitios de memoria con declaratoria, cargados en Google Maps:

1. Sitio de memoria Multicancha Deportiva de Pisagua

2. Sitio de memoria Excárcel Pública de Pisagua

3. Sitio de memoria Fosa de Pisagua

4. Sitio de memoria Oficina Salitrera y Campo de Prisioneros Chacabuco

5. Sitio de memoria Ex Centro de Detención Providencia

6. Sitio de memoria Ex Centro de Detención “Casa del Buen Pastor”

7. Sitio de memoria Cuartel Casa de Piedra de la Central Nacional de Informaciones

8. Sitio de memoria Balneario Popular y Campo de Prisioneros Melinka-Puchuncaví

9. Sitio de memoria Casa de Pólvora y Ex Cárcel Pública de Valparaíso

10. Sitio de memoria Ex Centro de Detención Cuartel Almirante Silva Palma (Fuerte Bueras Bajo)

11. Sitio de memoria Ex Centro de Detención en Balneario Popular Rocas de Santo Domingo

12. Sitio de memoria Casa de Administración del Ex Recinto de Detención Tres y Cuatro Álamos

13. Sitio de memoria Estadio Victor Jara

14. Sitio de memoria Estadio Nacional

15. Sitio de memoria Cuartel Borgoño de la Central Nacional de Informaciones

16. Sitio de memoria Nido 20

17. Sitio de memoria Venda Sexy Discoteque

18. Sitio de memoria Ex Centro de Detención Clínica Santa Lucía

19. Sitio de memoria ubicado en Avenida José Domingo Cañas N° 1367

20. Sitio de memoria Inmueble ubicado en calle Londres N°40 (Ex Londres N°38)

21. Sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi

22. Sitio de memoria Cuartel N°1 del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR)

23. Sitio de memoria Cuartel N°II – Casas Viejas de Chena

24. Sitio de memoria Conjunto de Inmuebles y sitios correspondientes a la Ex Colonia Dignidad

25. Sitio de memoria Cuartel de la Brigada de Inteligencia Regional Sur de la DINA

26. Sitio de memoria Fuerte El Morro de Talcahuano

27. Sitio de memoria Inmueble ubicado en Isla Teja

28. Sitio de memoria Casa de la Memoria de los Derechos Humanos de Valdivia

29. Sitio de memoria Casa de los Derechos Humanos – Residencia Beaulier

30. Sitio de memoria Campo de Prisioneros Políticos en Río Chico

31. Sitio de memoria Cárcel de San Fernando

32. Sitio de memoria donde fueron encontrados Víctor Jara, Littre Quiroga y otras tres personas que no han sido identificadas

33. Sitio de memoria Hornos de Lonquén

34. Sitio de memoria Casa Presidencial de Tomás Moro

35. Sitio de memoria Casa de André Jarlán y Pierre Dubois

36. Sitio de memoria Patio 29 (actual patio N°162) del Cementerio General

37. Sitio de memoria Matanza de Mulchén: Fundo Carmen y Maitenes

38. Sitio de memoria Conjunto de Bienes Pertenecientes al Desarrollo del COFOMAP

39. Sitio de memoria Sede de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC)

40. Sitio de memoria Archivo de la Vicaría de la Solidaridad

41. Sitio de memoria Memorial Puente Pilmaiquén

42. Sitio de memoria Archivo de Colonia Dignidad

43. Sitio de memoria Archivo de la Vicaría de la Solidaridad

44. Sitio de memoria Archivo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas

45. Sitio de memoria Archivo Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI

46. Sitio de memoria Archivo documental de la Comisión Rettig