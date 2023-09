Cantantes Manuel García y Mauricio Redolés participaron en conmemoración de 50 años en Buenos Aires

Una emotiva conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende se vivió en la noche de este domingo en Buenos Aires.

El evento, frente al Centro Cultural Kirchner de la capital trasandina, reunió a centenares de chilenos y argentinos, que asistieron a la presentación de artistas locales y nuestro país.

Por parte de la representación diplomática asistió la embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, y el agregado cultural, Alejandro Goic, entre otros.

Otros fueron el ministro de Cultura argentino, Tristán Bauer, junto a los embajadores de Perú, Carlos Alberto Chocano Burga; de Colombia, Camilo Ernesto Romero Galeano; de Cuba, Pedro Pablo Prada Quintero; y de Francia, Romain Louis Nadal.

Tras sonar el himno nacional argentino, el encargado de abrir el evento fue el actor Benjamín Vicuña, quien recordó a Allende con algunas palabras.

“Fue un día triste, un día doloroso, un día oscuro, no solo para los que compartían el proyecto político del presidente Allende. Un día doloros para la democracia, para la ley, para los derechos del ser humano, para la Patria. Un día doloroso para la humanidad y la civilización. Odio y muerte. Pero hay un gesto paradojalmente luminoso; el ethos heróico, el gesto épico y legendario del presidente de la República de Chile, Salvador Allende”, recitó.

“Este hombre que prácticamente solo muere luchando por la defensa de la democracia, la libertad, los derechos humanos, las instituciones republicanas, muere defendiendo a su pueblo amado, a su patria amada. La muerte del presidente en La Moneda es la personificación de la muerte de la democracia en Chile”, señaló.

El evento además incluyó una velatón en recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado.

“Siento que es fundamental estar, porque la construcción de la memoria implica estar presente por los que no están. Me recordé mucho de Pedro Lemebel, que decía que el pasado no pasa, porque está vivo, más si no hay justicia ni reparación. Por eso siempre hay que estar presente en estas conmemoraciones, poner el cuerpo, no sólo las ganas”, señaló la chilena Sandra Godoy, una de las participantes en el acto.

Otra participante fue la argentina Lorena Fernández, compañera de Ernesto Lejderman, cuyos padres -un argentino y una mexicana- fueron asesinados en la región de Coquimbo tras el golpe.

“Me parece que es sumamente importante, sobre todo, reivindicar la democracia”, expresó.

“Todavía que sigue habiendo impunidad en Chile, (por lo cual es necesario) pedirle a los militares que rompan los pactos de silencio, que digan qué saben, qué hicieron con los familiares, dónde están, que abran los archivos”.

Todo esto le parece muy importante en vista, además, de que “en parte de nuestra región están volviendo a resaltar, digamos, discursos de odio, negacionistas. Bueno, esto tiene que ser un ‘Nunca Más’, de verdad. Y, bueno, la responsabilidad también es como ciudadanos, ciudadanas que tenemos que pelear por eso. Y, como decía la compañera Hebe (de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo), la lucha es para siempre. Así que, a seguir luchando porque las democracias sean más fuertes”.

Cantos

A continuación, varios artistas argentinos, desde los balcones del CCK, interpretaron canciones vinculadas a la cultura chilena.

Así, sonaron “Manifiesto”, de Víctor Jara, interpretado por Flor Bobadilla y Agustín Ronconi; “Deja la vida volar”, también de Jara, por Tomi Llancafil y Luz Matas; “En la Frontera”, de Isabel Parra, por Luciana Jury; “Volver a los 17”, de Violeta Parra, por Lorena Astudillo y Victoria Birchner; y finalmente “Yo pisaré las calles nuevamente”, de Pablo Milanés, por Charo Bogarin.

Luego hubo un “mapping”, con proyección de imágenes sobre el CCK, para recordar la gesta de Allende y la Unidad Popular.

El objetivo de este fue rescatar su labor por justicia social, en un momento de Chile en que en el país cundía el analfabetismo, la pobreza y la desnutrición infantil, entre otros flagelos, según explicó posteriormente el agregado Goic a este medio.

En ese momento, sonó “El pueblo unido” de Quilapayún. Y a continuación, a capella, el himno nacional chileno, interpretado por Daddyblue.

Luego cantaron Esperanza Restucci (“Remember me”), Mauricio Redolés (“El fiano”), María Colores (“Que Pena Tengo En El Alma”) y Manuel García (“Te amaré”, de Silvio Rodríguez).

El audiovisual además incluyó los deseos de niños de Argentina y Chile para la contrucción de un mundo mejor y más justo, expresado en sus voces y dibujos.

Cierre

Al cierre, el actor Patricio Contreras leyó parte de último discurso de Allende.

“Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.

“¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!”

“Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”.

Finalmente, todos los artistas participantes terminaron cantando “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez.