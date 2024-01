De Santiago a Washington: la arpillera que llegó a exponer en la OEA

Todos los viernes el colectivo Textileras del Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA) se reúne para bordar las distintas arpilleras que realizan. Después del 8 de marzo, una de las tareas pendientes era planificar los proyectos que iban a desarrollar durante el años, un hito relevante a considerar era la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, para las siete integrantes del grupo era importante hacerle un homenaje al expresidente Salvador Allende, por lo que querían terminar la obra para el natalicio del expresidente socialista, sin embargo, con el pasar de los días se dieron cuenta que no iban a alcanzar.

“Nuestro trabajo es aportar con los hilos y con las telas como lo hicieron en algún momento las compañeras a oscuras, encerradas, escondidas para que no las fueran a pillar. Nosotras lo hacemos en plazas, lo hacemos en colegios, ahora estamos en el GAM con cara a las personas y diciendo que hay otra forma también de reflexionar en torno al quehacer, eso es política”, explica la textilera María Margarita Valdebenito.

Es por eso, que después del We Tripantu, el 24 de junio, se pusieron a trabajar el proyecto que tenía como fecha de finalización el 11 de septiembre. Mientras elaboraban el proyecto fueron invitadas al Festival de Artesanías de América (FAAM) que se realiza en Cuenca, Ecuador y donde Chile es el país invitado. Durante las sesiones de la convocatoria, comentaron que se encontraban realizando una arpillera bordada con un retrato de Salvador Allende. A raíz de eso, la información llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores quienes sabían que la sede de Washington de la Organización de los Estados Americanos (OEA) iba a homenajear a Salvador Allende. Finalmente, el proyecto que inicialmente era una pieza textil para conmemorar el 11 de septiembre tenía que viajar a Estados Unidos a finales de agosto. Las textileras tuvieron que apurar el proyecto y el 22 de septiembre el Presidente Gabriel Boric participó en la ceremonia donde la organización nombró su puerta principal en homenaje al expresidente Salvador Allende.

“Le pusimos ‘El sueño de Chile’ porque no solamente abarcaba a un conjunto político, sino que abarcaba desde el norte al extremo sur con un proyecto que era cambiar lo que veníamos viviendo como país, como pueblo, había una gran cantidad de personas con malnutrición, que no sabían leer ni escribir, entonces nosotros trabajamos esta idea de que los tres años que vivió el gobierno de la Unidad Popular era un sueño y había que recordarlo como tal, no con el dolor que pasó a partir de del 73″, expresó la textilera María Margarita Valdebenito.

El colectivo se fundó en 2018, Sofía Muñoz comentó que siempre le interesó realizar alguna actividad textil cuando se jubilara, durante gran parte de su vida trabajó como profesora. La formación del grupo ha significado un gran aporte desde lo afectivo para ella, a través del trabajo textil han formado lazos afectivos y una comunidad.

Por otro lado, María Margarita llegó al colectivo en 2019, a raíz de una actividad para el Día del Patrimonio, meses más tarde, un momento relevante para las textileras fue el Estallido Social, durante ese periodo se reunían en plazas con distintas personas que llegaban a bordar consignas relacionadas a las manifestaciones.

Cuando se enteraron que uno de sus proyectos viajaría a Estados Unidos sintieron mucha emoción. “Nosotras éramos las que aportábamos con una obra y fue de mucha alegría y emoción a veces tampoco creíble, porque nunca hemos hecho cosas para que estén en algún lugar. Nosotras partimos porque queremos estar vigente y aportar políticamente de otra forma, pero no porque quisiéramos andar viajando o mostrando nuestras cosas, entonces es muy significativo emocionalmente yo creo para todas”, expresó María Margarita Valdebenito.

Además, recalca la importancia que tiene la herencia del trabajo textil que existe en la historia de Chile. “Si nosotros pensamos en la historia, las arpillerista parte en los años 60 con las Arpilleras de Isla Negra, después la presencia de Violeta Parra que trasciende en nuestro país y que después como resistencia en dictadura, que contaban lo que estaba pasando acá. Para nosotros retomar esto es también otra forma de hacer política y hacer contingencia y estar vigente, o sea, nosotros nos consideramos como un grupo político con una mirada reflexiva frente a lo que sucede y queremos aportar de este lado digamos con los textiles, con frases y con trabajos de talleres, si tenemos que ir a una población, si tenemos que ir a conversar y poder aportar políticamente de otra manera”, agrega Valdebenito.