Exposición “Multiversos” en Galería Animal

Galería Animal, Av. Nueva Costanera Nº 3731, Vitacura.

Hasta el 5 de agosto.

Doce piezas impresas con tinta blanca sobre un trovicel negro componen esta exposición de Nicolás Amaro, que invita a reflexionar sobre las muchas realidades que coexisten en una misma escena. La curatoría estuvo a cargo de Carolina Castro Jorquera.

La obra, según su autor, permite en su monocromía descubrir significados, formas y contenidos ocultos en la naturaleza.

“Los colores (en una foto) muchas veces son referencias de un tiempo, pero si uno las borra, las reflexiones se van a otro campo y uno empieza a imaginar el universo, un cielo estrellado, la noche negra”, comenta el artista quien compuso esta serie con capturas hechas en los bosques de Pucón, durante la pandemia.

Así, cada imagen es un juego de luz y sombra que invita al espectador a interpretar diversos significados. Incluso, el observador podría dudar de si el resultado final es realmente una fotografía, un grabado o daguerrotipo, por la textura y contraste de cada impresión.

Para el artista lo anterior aporta un nivel de abstracción coherente con el objetivo de la muestra: reflexionar sobre la coexistencia de múltiples realidades en un mismo dominio, tal como lo consigna el texto curatorial de Carolina Castro.

Para el también psicólogo de profesión, estas fotografías expresan aquellos pensamientos sobre los que ha orbitado por décadas y que tienen relación con que “hay un fondo de las cosas que uno no identifica o que no conoce porque no ve. Luego, resaltan algunas formas o puntos en blanco y empiezas a entender a partir de lo que tienes, pero siempre queda un fondo incognoscible”.

Algo que para el artista es una lección de vida “me parece fundamental vivir sabiendo eso, que se da desde las relaciones humanas hasta en el universo. Saber que lo que se ve es solo una puntita de un fondo que es demasiado vasto y que está disponible, presente, pero no a la vista”, concluye.

