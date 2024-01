Conferencia Daniel Innerarity en la CEPAL

Conferencia magistral Daniel Innerarity

Lunes 22 de enero

A las 11:00 horas locales

El destacado filósofo y ensayista español Daniel Innerarity, catedrático de filosofía política y social e investigador de la Fundación Vasca para la Ciencia (Ikerbasque) en la Universidad del País Vasco, ofrecerá el lunes 22 de enero de 2024 una conferencia magistral en la sede principal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile, en la que analizará el futuro de la democracia en una sociedad digital.

El académico será recibido por José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL.

La presentación, que comenzará a las 11:00 horas locales (UTC/GMT -03:00 horas), forma parte del Ciclo de Conferencias Magistrales organizado para conmemorar el 75º aniversario de la CEPAL .

Daniel Innerarity es director del Instituto de Gobernanza Democrática y titular de la Cátedra Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Universitario Europeo en Florencia.

Doctor en Filosofía, amplió sus estudios en Alemania -como becario de la Fundación Alexander von Humboldt-, Suiza e Italia. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas, como el Robert Schuman Centre for Advanced Studies del Instituto Universitario Europeo de Florencia, la Universidad de la Sorbona (Paris I), la London School of Economics and Political Science, la Maison des Sciences de l’Homme en París, la Universidad de Georgetown o el Max Planck Institute de Heidelberg.

Entre sus libros destacan Un mundo de todos y de nadie; La democracia del conocimiento, Premio Euskadi de Ensayo 2012; La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales (con Javier Solana); El futuro y sus enemigos; El nuevo espacio público; La sociedad invisible, Premio Espasa de Ensayo 2004; La transformación de la política, III Premio de Ensayo Miguel de Unamuno y Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo 2003; Ética de la hospitalidad, Premio de la Sociedad Alpina de Filosofía 2011 al mejor libro de filosofía en lengua francesa; La política en tiempos de indignación (2015); La Democracia en Europa (2017); Política para perplejos (2018), Premio Euskadi de Ensayo 2019; Una teoría de la democracia compleja (2019); Pandemocracia (2020) y La sociedad del desconocimiento (2022).

En el año 2022 recibió el Premio Nacional de Investigación en Humanidades. En 2013 obtuvo el Premio Príncipe de Viana de la Cultura otorgado por el Gobierno de Navarra, que reconoce la trayectoria de personas o entidades relevantes en el mundo de la cultura. En 2008 Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral le concedió el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales.

Asimismo, en el año 2004, la revista francesa “Le Nouvel Observateur” le incluyó en una lista de los 25 grandes pensadores del mundo.

Daniel Innerarity será el octavo conferencista en participar en el ciclo organizado para celebrar el septuagésimo quinto aniversario de la CEPAL, fundada en 1948 como una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas.