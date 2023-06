Embriones humanos sintéticos: el debate mundial que recién comienza

Un equipo de investigadores de Estados Unidos y Reino Unido asegura haber creado las primeras estructuras sintéticas del mundo similares a embriones humanos a partir de células madre, evitando la necesidad de óvulos y espermatozoides, un avance revolucionario que podría potencialmente ayudar en la investigación de desórdenes genéticos. Estas estructuras embrionarias se encuentran en las fases más tempranas del desarrollo humano: no tienen latido de corazón ni cerebro. El anuncio planteó un intenso debate a nivel mundial, tanto en el plano legal como ético. Para Florencia Tevy, experta argentina en genética y residente en Chile, investigaciones como la de los embriones sintéticos “son importantes, porque son conocimiento que puede servir para curar distintos tipos de enfermedades, desde cáncer a la regeneración de órganos. Es ahí donde reside la importancia de tener una legislación que permita realizar este tipo de investigaciones”.

Un equipo de científicos creó embriones humanos sintéticos empleando células madre, sin la necesidad de recurrir a óvulos o esperma, un avance revolucionario que podría potencialmente ayudar en la investigación de desórdenes genéticos.

Se trata de un innovador paso en la ciencia e investigación que plantea, sin embargo, dilemas éticos y problemas legales.

“Podemos crear modelos similares a los embriones humanos reprogramando las células”, apunta la profesora Magdalena Zernicka-Goetz, del Instituto de Tecnología de California (Estados Unidos) según información de The Guardian.

Estas estructuras no tienen un corazón latiente ni cerebro, aunque incluyen células que típicamente continuarían formando la placenta, el saco vitelino y el mismo embrión.

El diario inglés agrega que no existe hasta ahora una perspectiva de que estos embriones sintéticos vayan a ser empleados clínicamente y que sería ilegal implantarlos en el útero de una paciente.

Tampoco está claro todavía si estas estructuras tienen el potencial de continuar madurando por sobre las fases más tempranas de desarrollo.

Acceso al estudio científico

La nota publicada por The Guardian ha causado reacciones en todo el mundo, sin embargo, desde la medicina indican que, para poder hacer un análisis en profundidad, es necesario revisar el artículo científico completo.

Aunque puede ser “un paso científico importante”, es necesario ver “el informe completo y los datos antes de poder hacer esas afirmaciones”, explicó Alfonso Martínez Arias, de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, a Science Media Centre, una plataforma que ofrece fuentes científicas expertas.

En la comunidad científica los estudios se publican en revistas tras la revisión de los textos por otros investigadores independientes para detectar posibles errores.

En los últimos años, han surgido los repositorios en internet que contienen los llamados “preprint”, artículos que son puestos a disposición de la comunidad científica por sus autores antes de la revisión y publicación en una revista.

El director adjunto de investigación del Instituto Francis Crick, James Briscoe, consideró también que “sin un ‘preprint’ detallado o un artículo revisado por pares que acompañe a esta noticia de prensa, no es posible comentar en detalle la importancia científica”.

En todo caso, estimó que, aunque “es muy pronto, los modelos sintéticos de embriones humanos basados en células madre tienen un gran potencial. Podrían aportar conocimientos fundamentales sobre etapas críticas del desarrollo humano”.

Pero también plantean “profundas cuestiones éticas y jurídicas” y no existe una normativa clara que regule los modelos de embriones humanos derivados de células madre, por lo que Briscoe urgió a crear una normativa que establezca un marco para la creación y el uso de estos modelos de embriones.

Los modelos obtenidos a partir de células madre “podrían ofrecer una alternativa ética y más fácilmente disponible al uso”, a los logrados por fecundación in vitro. El científico hizo hincapié en que es importante que la investigación y los investigadores en este campo “procedan con cautela, cuidado y transparencia”.

En opinión de Roger Sturmey, de la Universidad de Manchester, el avance a cargo de un equipo británico y estadounidense demuestra que las células madre, en condiciones de laboratorio muy especializadas, pueden ser dirigidas para formar una estructura que se asemeja a la etapa embrionaria llamada blastocisto.

El catedrático recordó que el blastocisto es una estructura importante, ya que es en torno a este momento cuando el embrión comienza el proceso de implantación en el útero y se establece el embarazo, y que sabemos muy poco de esa etapa del desarrollo humano.

Visión en Chile

Una opinión similar compartió la doctora en Bioquímica, CEO de GEDIS Biotech, Genomic Engeenering, Design and Innovative Solutions in Biotech y especialista en genética y genómica, Florencia Tevy.

La científica argentina, residente en Chile, sostuvo que esta investigación pudo realizarse en Inglaterra debido a la legislación existente en ese país. En tal sentido, en el caso de Chile, añadió que el “Congreso está años luz atrasado”.

“Hay dos puntos a considerar: para qué se hace y la importancia que tiene el rayado de cancha, porque nosotros, si lo hiciéramos acá, no tendríamos piso para hacerlo en el comité de ética, porque no sabrían de qué reglas agarrarse”, expresó Tevy.

La experta en genética afirmó que investigaciones como la de los embriones creados a partir de células madres son importantes porque son conocimiento que puede servir para curar distintos tipos de enfermedades, desde cáncer a la regeneración de órganos. Es ahí donde reside la importancia de contar con una legislación que permita realizar este tipo de investigaciones.

“Necesitamos tener un rayado de cancha de lo que es la manipulación genética y de la línea germinal humana”, subrayó Tevy y puntualizó que es necesario “tener legislación para humanos, otra para las especies de cultivo, otras para las especies de la naturaleza. Porque también necesitamos mantener campos de germoplasma para tener variabilidad genética para enfrentar el cambio climático, para generar nuevos alimentos en las especies productivas y para que no terminemos con gente presa, enjuiciada o desastres de otra índole, científicamente hablando, digo. En el trabajo científico no podemos avanzar si no está rayada la cancha”, sostuvo.

