Científico César Cárdenas: “La forma como manejábamos la Antártica hace 20 años ya no es efectiva”

César Cárdenas Alarcón, investigador del Instituto Antártico Chileno (INACH), fue elegido de forma unánime como el nuevo presidente del Comité Científico de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), en el marco de su Cuadragésima Segunda Reunión que se lleva a cabo en Hobart, Australia.

Con esto, Cárdenas asume uno de los puestos de mayor relevancia y prestigio dentro del Sistema del Tratado Antártico por dos años.

Uno de los mayores desafíos es la implementación de nuevas áreas protegidas, las cuales deben ser designadas por acuerdo de todos los países miembros.

“Mi primer viaje fue en el 2005 y, a pesar de que es una escala de tiempo que no es tan larga, sí uno puede ir notando los cambios por el solo hecho de estar ahí. El otro día hablaba con alguien, le comentaba y mostraba algunas fotos de los pingüinos mojados, porque está cayendo más lluvia, precipitación líquida, lluvia en el fondo. No están preparados para esas condiciones”, comenta.

“Y así como ese ambiente ha ido cambiando, y eso a su vez ha hecho que la forma como manejábamos Antártica, digamos, hace 20 o 30 años, de alguna manera ya no es tan efectiva, porque el ambiente está cambiando, el ambiente no es el mismo que conocíamos hace 30, 40 años. Hay mucha variabilidad climática, están estas olas de calor que entran, que de repente son 3, 4 días, donde la temperatura a veces puede alcanzar más de 10 grados, cosas que no se daban o no eran tan recurrentes hace algunas décadas”, añade.

Actualmente “hay menos hielos marinos, eso afecta a los organismos, afecta al krill, por tanto, la disponibilidad de alimentos para los pingüinos, por ejemplo. La población de ballena ha aumentado, se está recuperando, hay más organismos que vienen de alguna manera, yo siempre digo, a sentarse a la misma mesa a comer”, detalla Cárdenas.

Por eso, a su juicio, hay “una serie de cambios que hoy en día se hacen evidentes, digamos que es hora de actualizar y implementar medidas mucho más fuertes para tratar de conservar y darle oportunidad al organismo de sobrevivir a estos cambios ambientales”.