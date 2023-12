“¿IAhora qué hacemos”: Congreso Futuro 2024 explorará los desafíos de la inteligencia artificial

Con el destape de la obra “El Pensador del Futuro” en el frontis del Centro Cultural CEINA, los organizadores dieron el vamos a la decimotercera versión de Congreso Futuro 2024. Mismo lugar que durante la semana del 15 al 20 de enero se transformará en un portal hacia el futuro. Se trata de una adaptación de la obra “El Pensador” de Auguste Rodin, optimizada con IA que permite que la escultura de metal de 3 metros de alto y 250 kilos, no sólo reflexione, sino que además dialogue y responda con su propia voz, las preguntas de los asistentes.

En la actividad se dio a conocer el listado completo de expositores -nacionales e internacionales- que vendrán a dialogar y reflexionar con la ciudadanía, y que tendrá como sede central a la comuna de Santiago; además de sumar actividades en todas las regiones del país. Un panorama imperdible para este verano que, entre sus novedades, incorpora un nuevo formato, agregando a las exposiciones centrales de oradores de relevancia internacional, una serie de actividades paralelas entre las que destacan: talleres interactivos sobre inteligencia artificial y divulgación científica; experiencias inmersivas en el Metaverso; instalaciones artísticas; y una feria literaria donde estarán presentes las más importantes editoriales nacionales, internacionales y universitarias; además de una feria de salud con IA que mostrará los usos prácticos y más relevantes que puede tener la inteligencia artificial para mejorar la vida de los seres humanos.

El evento, organizado por el Senado -a través de la Comisión Desafíos del Futuro- y Fundación Encuentros del Futuro (FEF), cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, la Cámara de Diputados y Diputadas, la Academia Chilena de Ciencias, y todas las universidades del país. Congreso Futuro busca identificar, anticiparse y transferir conocimiento de vanguardia sobre las grandes problemáticas de futuro a escala planetaria, para no improvisar las soluciones en el presente.

Para el Vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, Congreso Futuro genera una instancia de encuentro, “En un momento de polarización de la sociedad, Congreso Futuro es uno de los pocos lugares que une a Chile en pos de construir un futuro mejor, más humano y sostenible. Qué importante que exista un espacio que una a la izquierda y a la derecha, a la política con las universidades, al Senado con la Cámara de Diputadas y Diputados y a todos estos, con los empresarios y sociedad civil. Chile necesita encuentro y Congreso Futuro hace eso”.

Durante la semana de Congreso Futuro 2024, los expositores también viajarán a diversas regiones del país, con el propósito de abordar temáticas que impactan a los territorios y sus habitantes, garantizando la transferencia de conocimiento de estos destacados pensadores hacia las comunidades locales. Dependiendo de la región que visiten abordarán contenidos pensados especialmente para ellos, como: diseño de fármacos, ética de la IA y contaminación del océano por plásticos, entre otros temas .

La presidenta de la Comisión Desafíos del Futuro, senadora Ximena Rincón, señaló que “Congreso Futuro es una instancia de encuentro, de desarrollo, de oportunidades y, lo más importante, de descentralización. Este 2024 estaremos en todas las regiones de Chile, un desafío que nos planteamos hace muchos años y que hoy llega con más fuerza, más energía y más presencia que nunca. Este evento promete expositores de gran nivel, tanto nacionales como internacionales, para pensar, soñar y seguir desarrollándonos”.

Para quienes quieran asistir de manera presencial al evento, Congreso Futuro puso a disposición y de manera gratuita 10.000 entradas en www.congresofuturo.cl y el sistema Punto Ticket. Cada asistente debe marcar día y horario seleccionado, y seguir los pasos para recibir su entrada gratuita en sus correos electrónicos.

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, agregó que “esta nueva versión del Congreso Futuro nos llama a reflexionar sobre la inteligencia artificial y sobre lo humano. Estamos viviendo momentos de cambio profundo y cuando nos damos el tiempo de entender los problemas desde la ciencia, de conversar unos con otros, de entender cuál es nuestra responsabilidad en los desarrollos futuros, lo que hacemos es construir un país mejor”.

La alcaldesa de la Municipalidad de Santiago, Irací Hassler dijo que “es un honor para la comuna barrial y capital de Santiago, ser la sede del Congreso Futuro y especialmente aquí en un espacio vinculado a la educación pública en el Centro Cultural CEINA. Creo que tiene todo el sentido poder desarrollar el pensamiento crítico y la reflexión aquí en un espacio donde los niños, niñas y jóvenes aprenden y se desarrollan y piensan en el futuro”.

La directora ejecutiva del Centro Cultural CEINA, Francisca Las Heras, indicó que “para nosotros es un honor recibir a Congreso Futuro en este espacio que tiene como misión, no solamente la difusión de la cultura y del arte, sino que también de la ciencia y de la educación. No es casualidad estar ubicados al alero de unos de los liceos más emblemáticos del país -el Instituto Nacional- y que se pueda generar acá una conversación, reflexión y diálogos en torno a la inteligencia artificial con los jóvenes y para los jóvenes que son el futuro”.

Expositores de primer nivel

La edición 2024 de Congreso Futuro ofrecerá un abanico de expositores y expositoras que pondrá a disposición lo mejor de la ciencia de vanguardia mundial para expandir las fronteras del conocimiento ciudadano y dialogar sobre los cambios que tendrá el planeta y sus sociedades. Si bien el tema central es la inteligencia artificial y sus desafíos, también estarán presentes la salud, el medioambiente, la política, ciencias sociales y cultura pop, entre otros.

En el caso de los expositores nacionales destacan: Andrés Mitnik, CEO Strong by Form; Carolina Martínez, Geógrafa. Doctora en Geografía de la Universidad de Barcelona; Claudia López, Doctora en Ciencias de la información y tecnologías de University of Pittsburgh US; Felipe Tobar, Doctor en Procesamiento de Señales. Experto en métodos de aprendizaje automático; Juliana Vianna, Doctora en ciencias biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile e Investigadora principal del Núcleo Milenio Lili; Katherina Harder, Cofundadora y directora del Festival Internacional de Cine de Iquique FICIQQ; Mario Ponce, Matemático. Doctorado en la Université Paris Sud, Francia; Sergio Baeriswyl, Doctor en Urbanismo de la Universidad de Karlsruhe; Pablo Zamora, Doctor en Biotecnología de la Universidad de Santiago y Marcela Ruiz, Bióloga marina, Magíster en gestión estratégica y evaluación de proyectos de la Universidad San Sebastián.

Entre los expositores internacionales que llegarán a Chile, destacan: Animashree Anandkumar (India; Estados Unidos) Especialista en machine learning; Bruce Allyn (Estados Unidos), Doctor en Economía Política y Máster en estudios Soviéticos de la Universidad de Harvard; Dale Jamieson (Estados Unidos), Filósofo especialista en ética ambiental; Florence Colleoni (Italia) Glacióloga y paleoclimatóloga; Juan Carlos Niebles (Colombia; Estados Unidos) Ingeniero eléctrico, especialista en visión computacional, robótica e IA; Laurence Devillers (Francia) Especialista en IA y lingüística, defensora de ética e inclusión; Martin Hilbert (Estados Unidos) Especialista en Big Data y transformación digital; Peter Singer (Australia) Filósofo influyente en derechos animales y altruismo efectivo; Stanislas Dehaene (Francia) Psicólogo y Neurocientífico y Steffanie Strathdee (Canadá; Estados Unidos) Epidemióloga especialista en salud global y enfermedades infecciosas.

Fechas de Congreso Futuro en Regiones

Congreso Futuro busca democratizar y descentralizar el conocimiento, por lo que también los científicos y expertos se harán presente en regiones durante la semana de celebración, mediante jornadas de charlas y paneles en paralelo al evento principal. Junto a universidades, municipios, gobernaciones y centros de investigación, se busca dar lugar a charlas internacionales, quienes con panelistas locales hablarán sobre temas relevantes para la comunidad.

Para el senador integrante de la Comisión Desafíos del Futuro, Francisco Chahuán, “Congreso Futuro es un trabajo colectivo que nos permite democratizar la ciencia, llevándola -por segundo año consecutivo- a todas las regiones de Chile. Este evento es un esfuerzo que se suma al trabajo realizado por más de mil académicos y científicos, quienes han participado en distintas comisiones temáticas, logrando generar políticas públicas de largo aliento”.

El principal evento de divulgación científica de Latinoamérica se realizará, por segunda vez, de manera presencial en las 16 regiones del país.

Lunes 15 enero: Magallanes.

Martes 16 enero: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Bío

Bío y Araucanía.

Miércoles 17 enero: Antofagasta, Coquimbo, Ñuble y Los Lagos.

Jueves 18 enero: O’Higgins y Maule.

Viernes 19 enero: Los Ríos y Aysén.

Del 15 al 20 de enero: Región Metropolitana.