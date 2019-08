"Debe retractarse o renunciar": PS aumenta la presión sobre Cecilia Pérez

No lo dejaron pasar. Senadores de oposición presentaron una denuncia ante la Fiscalía en contra de la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, luego de sus incendiarias declaraciones en La Moneda en las que acusó al PS de estar vinculado al narcotráfico.

Pedro Araya (independiente), Yasna Provoste (DC) y Rabinranath Quinteros (PS), lideran la acción judicial, una querella ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, por el delito de omisión de denuncia.

En este escenario, Quinteros comentó a Cooperativa que desde la Fiscalía, “seguramente en los próximos días va a citar a declarar a la ministra”.

“El fiscal nacional nos dijo que estábamos en nuestro derecho, que teníamos razón en presentar la denuncia y que incluso se iba a acelerar la querella que interpuso el Partido Socialista hace un tiempo atrás, durante la campaña electoral interna”, explicó el senador socialista.

Rabindranath Quinteros detalló que en la reunión “comentamos por qué presentamos esta denuncia, lo que pretendíamos, ya lo otro queda en manos del ministerio público” y agregó que “a nosotros los que nos interesa es que si la ministra tiene antecedentes los de a conocer. Ahora si no tiene antecedentes que también lo diga”.

“Ella si está haciendo la declaración es porque tiene antecedentes y si no tiene antecedentes es porque ha cometido un error, y ella debe reconocer el error”, comentó.

Una práctica política "inaceptable en democracia"

Las críticas no tardaron en llegar y el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, fue una de ellas. El senador disparó contra los dichos de la secretaria de Estado afirmando que “hizo de los insultos una práctica política que es inaceptable en democracia”.

Elizalde manifestó que “el gobierno pasó a llevar el respeto democrático” y enfatizó que es “fundamental preservar un clima que defendamos nuestros puntos de vista con convicción, pero respetándonos”.

A su juicio, el Ejecutivo “es una institución de la República que debe promover un clima de respeto. Hemos expresado nuestra preocupación por la situación de la educación en Chile y el gobierno nos ha respondido con un insulto”, señaló el timonel de la colectividad.

Bajo esa premisa, el parlamentario aludió a la “unidad” a la que llama el Presidente Sebastián Piñera y aseguró que ésta “no se construye con palabras vacías” y agregó que “en democracia las diferencias son bienvenidas, pero no podemos centrarnos en la lógica de los insultos”.

“En el pasado el lenguaje de los insultos construyo una realidad, una realidad de quiebre que se tradujo en una dictadura atroz, no queremos vivir esa experiencia y por eso tenemos que ser responsable en el uso de lenguaje (…) sin descalificaciones”, concluyó Elizalde.

"Que renuncie o se retracte"

Otro que reaccionó frente a los dichos de la secretaria de Estado fue el senador José Miguel Insulza, quien solicitó derechamente que la ministra se retracte o que presente la renuncia.

Insulza aseguró que los acercamientos entre el PS y el Ejecutivo "son completamente falsos. El acercamiento del PS se produce una vez que la ministra Cecilia Pérez renuncie o se retracte de todas las cosas que dijo".

"Nuestra exigencia -yo espero- es firme. Nosotros no vamos a cambiar de opinión, no nos vamos a arreglar. A mí no me van a vincular con el narcotráfico sin recibir una respuesta contundente porque nosotros no hemos tenido nada que ver en eso. Somos un partido transparente, un partido limpio y basura no aguantamos", fustigó el parlamentario.

Cabe mencionar que Luis Hermosilla, abogado defensor de la ministra vocera, aseguró que Cecilia Pérez tiene la total disposición para declarar y presentar los antecedentes necesarios ante la Fiscalía.